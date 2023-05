La fusione di Ethereum – Comprendere i vantaggi

Una cosa certa è che Ethereum ha intrapreso un viaggio di sviluppo sin dal suo lancio. L’idea è quella di garantire che Ethereum sia user-friendly e che gli utenti non abbiano problemi nei rispettivi luoghi di utilizzo. Il recente sviluppo di Ethereum Merge è atteso da tempo. Si tratta di una migrazione significativa dalla roadmap precedente alla versione aggiornata. In questo modo, gli utenti sperano di godere di un ambiente diverso e migliorato quando utilizzano Ethereum in altre aree. Al giorno d’oggi, le piattaforme di trading stanno lentamente introducendo le criptovalute come forma principale di day trading, comprese piattaforme come Immediate Connect.

Una grande influenza sui mercati internazionali è derivata dai significativi sviluppi fatti sotto Ethereum. La recente fusione di Ethereum è una pietra miliare verso migliori esperienze nei mercati internazionali. Diamo un’occhiata da vicino ai vantaggi:

Maggiore sicurezza

Uno dei vantaggi significativi associati alla fusione di Ethereum è una maggiore sicurezza per gli utenti. La preoccupazione principale man mano che una rete crittografica cresce è quella di proteggere le enormi quantità di denaro coinvolte. Tuttavia, ciò non significa che Ethereum non fosse sicuro prima. La nuova roadmap migliora ciò che esisteva prima, suggerendo una migliore esperienza utente. In particolare, la fusione funziona considerando attentamente solo i validatori onesti. Sono in vigore misure punitive nei confronti di validatori disonesti e altre parti associate.

Aumento del rendimento

Gli esperti prevedono che dal lancio della fusione, Ethereum abbia prodotto tra il 4% e il 6% in più su base annua. La performance di Ethereum entro un breve periodo di tempo dalla fusione è la base di questo. L’idea per l’implementazione della fusione di Ethereum era quella di attirare più parti interessate nel mercato Ethereum. Le persone credono che il numero di stakeholder si moltiplicherà nel tempo, creando un ambiente migliore per un rendimento più elevato.

Sostenibilità

Un’altra preoccupazione principale legata a Ethereum è la sostenibilità, in particolare per quanto riguarda il consumo di energia. Dal suo lancio, Ethereum ha avuto la sfida del consumo energetico, che ha coinvolto oltre 31 milioni di megawatt di ore. Tuttavia, con il lancio della fusione di Ethereum, la criptovaluta consuma 2.600 megawatt di ore. E questo significa che ha raggiunto un’elevata sostenibilità, una pietra miliare per Ethereum. L’alto costo associato al consumo di energia è diminuito di oltre il 99%, il che è altamente sostenibile.

Ecosostenibile

In particolare, le persone hanno ampiamente associato la tecnologia crittografica alla creazione di un ambiente ostile. A questo proposito, ci sono stati sforzi per garantire che si raggiunga l’eco-compatibilità, in particolare nella regolamentazione delle emissioni di carbonio. La fusione di Ethereum ha ridotto il numero di emissioni di carbonio da 12 milioni di tonnellate a 870 tonnellate. E questa è una pietra miliare significativa considerata storica per quanto riguarda la decarbonizzazione. Con questo risultato, Ethereum è diventato eco-compatibile.

Adozione

L’obiettivo degli sviluppatori di Ethereum nel fare alcuni sviluppi significativi è quello di garantire che i tassi di adozione aumentino. E questo è uno dei motivi per l’implementazione della fusione di Ethereum. Con la fusione di Ethereum, l’ecosistema crittografico può ospitare prodotti aggiuntivi. Anche l’utility Ethereum è destinata ad espandersi in modo esponenziale. Ciò significa che ci sarà un tasso di adozione più elevato per Ethereum. C’è ampio spazio per questa criptovaluta per crescere di valore dopo la fusione di Ethereum, considerando la sua posizione attuale per quanto riguarda i pagamenti e altri usi.

Conclusione

Sulla base dei vantaggi elencati, Ethereum ha fatto un altro risultato significativo nella giusta direzione. Alcuni ipotizzano che le prestazioni di Ethereum raggiungeranno un livello più alto a causa della recente fusione. L’ampia gamma di vantaggi è adeguata per creare un ambiente adatto agli utenti di Ethereum. Tuttavia, analizza attentamente il mercato delle criptovalute per determinare se Etherium è un buon investimento.