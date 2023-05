Diabete di tipo 1: Sanofi acquisisce terapia di Provention Bio

Sanofi ha accettato di acquistare Provention Bio aggiungendo la terapia per il diabete di tipo 1 teplizumab al portafoglio della casa

Sanofi ha accettato di acquistare Provention Bio per 25 dollari per azione in contanti, pari a un valore azionario di circa 2,9 miliardi di dollari, aggiungendo la terapia per il diabete di tipo 1 teplizumab al portafoglio della casa farmaceutica francese, hanno annunciato le società. L’anticorpo monoclonale anti-CD3 è stato approvato dalla Fda l’anno scorso come primo farmaco in grado di ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1.

Teplizumab, che viene somministrato per infusione endovenosa una volta al giorno per 14 giorni consecutivi, è indicato per ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1 di stadio 3 negli adulti e nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a 8 anni, attualmente affetti da diabete di tipo 1 di stadio 2. Il farmaco è in fase di sviluppo anche per il trattamento del diabete di tipo 2. Il farmaco è in fase di sviluppo anche per il trattamento di pazienti pediatrici e adolescenti con una nuova diagnosi di diabete clinico di tipo 1, con risultati di primo piano dello studio di Fase III PROTECT attesi per la seconda metà del 2023.

Poco prima dell’autorizzazione dell’Fda, Sanofi ha stipulato un accordo di co-promozione di Tzield negli Stati Uniti, che conferisce all’azienda francese un diritto esclusivo di prima negoziazione per la concessione in licenza della terapia. Nell’ambito dell’accordo di copromozione, Sanofi ha effettuato un pagamento anticipato di 20 milioni di dollari e ha inoltre accettato di effettuare un investimento azionario di 35 milioni di dollari in Provention Bio, entro un periodo definito dopo l’approvazione di teplizumab da parte della Fda.

Secondo Sanofi, l’acquisto rappresenta “un accordo strategico… all’incrocio tra la crescita dell’azienda nelle malattie immuno-mediate e nelle terapie modificanti la malattia in aree ad alto fabbisogno insoddisfatto, e la sua esperienza nel diabete”. Olivier Charmeil, vicepresidente esecutivo di Sanofi per i farmaci, ha osservato: “Data la nostra partnership esistente e la complementarietà del nostro lavoro nei settori del diabete e dell’immunologia, prevediamo un’integrazione e un’esecuzione senza soluzione di continuità”.

Sanofi ha osservato che ulteriori opportunità per teplizumab includono il ridosaggio e le formulazioni, nonché nuove indicazioni terapeutiche, mentre la pipeline di Provention Bio contiene anche attività in fase iniziale di sviluppo per le malattie immunomediate. “Tutte le indicazioni, le approvazioni e le attività in pipeline aggiuntive non fanno che aumentare il nostro entusiasmo”, ha dichiarato Charmeil.

La casa farmaceutica francese ha dichiarato che l’acquisizione di Provention Bio dovrebbe concludersi nel secondo trimestre.