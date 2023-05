Bofrost vince il Premio Industria Felix

Bofrost si conferma fra le imprese più competitive del Nord Est. L’azienda vince il Premio Industria Felix per i risultati di bilancio

Bofrost Italia ottiene uno dei riconoscimenti più ambiti dalle imprese italiane: il 14 aprile le è stata conferita l’Alta Onorificenza di Bilancio di Industria Felix – L’Italia che compete, in occasione della 48esime edizione del premio, dedicata alle realtà di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto. La società di San Vito al Tagliamento (PN), la più importante azienda italiana della vendita a domicilio di alimentari, è risultata la “migliore grande impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale in provincia di Pordenone”, secondo il Comitato Scientifico del premio coordinato a livello nazionale da Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss di Roma.

«Siamo onorati di ricevere questo premio che colloca Bofrost fra le eccellenze del tessuto economico territoriale e nazionale – commenta l’amministratore delegato di Bofrost Italia Gianluca Tesolin –. Per noi non si tratta solo di un riconoscimento per i risultati ottenuti, ma anche di un ulteriore stimolo a crescere e migliorare ancora. L’obiettivo è portare la nostra formula, basata sulla qualità del prodotto e del servizio, a un numero sempre più grande di clienti, secondo strategie di sviluppo basate sulla sostenibilità e sulla cura delle persone».

Bofrost Italia, che conta nel nostro paese 1 milione di famiglie clienti, ha chiuso il bilancio 2022-23 con 297 milioni di fatturato e un organico di oltre 2.800 persone. Le sue strategie di crescita si basano sul costante arricchimento del catalogo (oltre 100 novità surgelate e fresche all’anno focalizzate sulle eccellenze italiane regionali e locali), sull’ampliamento della rete commerciale (400 gli inserimenti previsti nei prossimi mesi) e sugli investimenti in tecnologia e infrastrutture, con una grande attenzione alle soluzioni green per la mobilità, la logistica e la gestione della filiera.

Il Premio Industria Felix è organizzato da Il Sole24Ore – Industria Felix Magazine, in collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli e la società Cerved. Le Alte Onorificenze, riservate alle migliori performance gestionali, sono assegnate per ogni provincia e regione, sulla base di criteri oggettivi, alle aziende affidabili a livello finanziario suddivise in varie categorie, fra cui quella delle “grandi imprese” di cui fa parte Bofrost Italia.

bofrost* Italia – È la più importante azienda italiana della vendita diretta a domicilio di specialità alimentari surgelate e fresche. Vi lavorano 2.830 persone in tutta Italia. La sede centrale si trova a San Vito al Tagliamento (PN). A oggi, sono oltre un milione le famiglie italiane che apprezzano e conoscono i prodotti di bofrost* Italia. La qualità, il gusto e un eccellente servizio rappresentano i fattori di successo di questa azienda. www.bofrost.it