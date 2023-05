Su Rai 1 torna la telenovela “Sei sorelle”: ecco la trama

Nel pomeriggio su Rai 1 e su Rai Play torna “Sei sorelle”, la serie spagnola che racconta una storia d’amore ed emancipazione

Adelia, Francisca, Diana, Celia, Blanca, Elisa: torna in prima visione assoluta su Rai 1 e in contemporanea su RaiPlay, da lunedì 8 maggio, “Sei sorelle”, la serie spagnola che ha accompagnato spettatrici e spettatori del canale per tutta la scorsa estate.

Le sessantaquattro puntate trasmesse nel 2022 sono tutte disponibili su Raiplay; a queste si aggiungeranno ogni giorno i nuovi episodi che, dal lunedì al venerdì, andranno in onda alle 16.05 su Rai 1 per raccontare le vicende delle ragazze della famiglia Silva.

Siamo a Madrid, negli anni Dieci del secolo scorso, dove rimaste orfane di padre le sei figlie di Don Fernando avevano dovuto organizzarsi per mantenere la loro posizione e mandare avanti la fabbrica di famiglia.

Un’appassionante storia d’amore, ma anche di lavoro e di emancipazione: in un’epoca e in un luogo in cui tutto il mondo è dominato dagli uomini, e le donne non hanno neanche il diritto di votare, le sei ragazze dovranno evolversi e riuscire a far crescere e prosperare la loro impresa tessile. I nuovi episodi si aprono in una situazione molto drammatica: c’è un’epidemia di vaiolo che ha reso necessaria una quarantena, e gli stabilimenti sono chiusi. Si è ammalata anche Francisca, e si teme per la sua vita, mentre Diana, che è a capo dell’amministrazione della fabbrica, dovrà vedersela con un furto che, purtroppo, è stato commesso da qualcuno molto vicino alla famiglia.

La pausa nella programmazione della popolarissima serie di Rai 1, “Il Paradiso delle signore” fa dunque posto, nel palinsesto, al ritorno di questa amatissima soap, molto attesa da chi l’ha seguita l’anno scorso, ma in grado di conquistare, per qualità e ispirazione, nuove spettatrici e nuovi spettatori.