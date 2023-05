Snellente, Smagliature, Tonificante: da Tecniwork 3 cosmetici pre-estate

Tecniwork ha realizzato tre esclusivi cosmetici specifici per il trattamento, la bellezza e il benessere del corpo prima dell’estate

L’estate sta arrivando e con essa arriva anche il periodo in cui mostriamo di più il nostro corpo. C’è ancora tempo per prendersi cura di noi stessi e per mostrare una pelle radiosa e un corpo tonico. E’ arrivato il momento di dedicare del tempo alla nostra bellezza e al nostro benessere partendo dalla pelle, adottando uno stile di vita sano e attivo e selezionando attentamente prodotti specifici per la cura degli inestetismi della pelle per un corpo in forma.

Per questo Tecniwork, il brand italiano professionale che realizza prodotti specifici per il settore professionale di estetica, sanitaria-farmacia e podologia ha realizzato tre esclusivi cosmetici specifici per il trattamento, la bellezza e il benessere del corpo: SNELLENTE, SMAGLIATURE e TONIFICANTE.

Formule professionali, studiate appositamente da Tecniwork, ricche di principi attivi, complessi vitaminici ed estratti vegetali, che rispondono attivamente e in modo specifico contro gli inestetismi più diffusi. Una selezione mirata di prodotti snellenti, elasticizzanti e nutrienti, rassodanti e tonificanti che agiscono contro gli inestetismi della cellulite adiposa e localizzata, le smagliature e la perdita di tono dei tessuti.

Le tre referenze nel dettaglio:

SNELLENTE: Drenante, rimodellante, effetto caldo freddo

Crema snellente anti-cellulite ad azione termogenica, caratterizzata da una texture leggera e di rapido assorbimento. Ideale per combattere la cellulite adiposa e localizzata. Efficacia clinicamente testata.

PRINCIPI ATTIVI:

CAFFEINA, CARNITINA dall’intensa azione anticellulite agendo su lipolisi, lipogenesi e adipogenesi.

OLIO DI MENTA E MENTOLO ad azione stimolante e tonificante.

OLIO DI MANDORLA DOLCE, JOJOBA E BURRO DI KARITÉ ad azione elasticizzante ed emolliente.

RISULTATI DEI TEST CLINICI:

Normalizzazione del microcircolo cutaneo evidenziato dall’analisi termografica da contatto;

Riduzione della circonferenza coscia;

Un miglioramento dell’elasticità cutanea;

Miglioramento dell’aspetto estetico della cute (levigatezza, compattezza) con conseguente riduzione degli inestetismi tipici della cellulite (aspetto a buccia d’arancia).

Prezzo suggerito al pubblico: SNELLENTE_200 ml 27,90 €

SMAGLIATURE: Rigenerante, emolliente, riduce le smagliature

Crema corpo elasticizzante specifica per contrastare, prevenire e controllare la formazione delle smagliature. Indicato anche in gravidanza, post partum e diete dimagranti. Efficacia clinicamente testata.

PRINCIPI ATTIVI:

OLIO DI MANDORLA DOLCE ad azione elasticizzante ed emolliente.

BURRO DI KARITÉ ad azione nutriente per ripristinare l’elasticità e ridurre l’insorgenza di nuove smagliature, stimolando il microcircolo e la rimozione delle tossine.

RISULTATI DEI TEST CLINICI:

Riduzione della sezione trasversale della smagliatura;

Riduzione della visibilità delle smagliature;

Miglioramento della elasticità cutanea nell’area circostante la smagliatura;

Miglioramento della levigatezza, della compattezza cutanea e della morbidezza nell’area circostante la smagliatura.

Prezzo suggerito al pubblico: SMAGLIATURE_200 ml 21,00 €

TONIFICANTE: Rassodante, nutriente, aumenta l’elasticità e il tono cutaneo

Crema corpo ad azione tonificante, rimodellante e nutriente. Dona un’immediata sensazione di comfort e benessere alla pelle, fornendo nutrimento mirato ed idratazione profonda. Per pelli con perdita di compattezza, ad effetto rassodante. Efficacia clinicamente testata.

PRINCIPI ATTIVI:

CENTELLA ASIATICA ad azione elasticizzante ed emolliente;

OLIO DI MANDORLA DOLCE BURRO DI KARITÉ ad azione nutriente, elasticizzante ed emolliente.

RISULTATI DEI TEST CLINICI:

Aumento dell’elasticità e del tono cutaneo;

Aumento dell’idratazione, della levigatezza e della compattezza cutanea.

Prezzo suggerito al pubblico: TONIFICANTE_200 ml 24,90 €

IN VENDITA NEI CENTRI ESTETICI, IN FARMACIA E ONLINE PER IL SETTORE PROFESSIONALE SU TECNIWORK.IT