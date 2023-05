Previsioni meteo 8 maggio 2023: piogge da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 8 maggio 2023: fase di tempo instabile con l’arretramento dell’anticiclone. Piogge su gran parte dell’Italia

Dopo un fine settimana con condizioni meteo stabili e clima gradevole grazie alla presenza dell’anticiclone, torna il maltempo sull’Italia. Nella giornata di oggi il transito di una perturbazione porterà infatti piogge su gran parte delle regioni. La seconda settimana del mese di maggio, secondo l’ultimo outlook del modello europeo ECMWF, potrebbe far registrare anomalie bariche positive sull’Europa occidentale e vicino Atlantico, mentre sono attese anomalie negative sul Mediterraneo centrale. In tal modo l’alta pressione potrebbe rimanere ad ovest dell’Italia, con il nostro Paese esposto alle fresche ed instabili correnti del nord Atlantico. Settimana che trascorrerà quindi spesso instabile con piogge, temporali, grandinate, ma non mancheranno le pause asciutte. Le temperature subiranno un calo, portandosi al di sotto delle medie del periodo, mentre le precipitazioni sono attese abbondanti specie al centro-sud e regioni di Nordest.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 8 maggio 2023.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi specie su Alpi e regioni di Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutti i settori con acquazzoni e temporali diffusi, localmente intensi su Alpi orientali e Appennino settentrionale. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con precipitazioni sparse su tutte le regioni, più asciutto su Liguria e Romagna. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma con tempo asciutto, deboli piogge solo sul basso Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulle coste adriatiche. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni diffuse specie sulle regioni tirreniche. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole in transito con deboli piogge su Campania, Calabria e Isole Maggiori, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile su settori tirrenici e Sicilia, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. In serata molte nuvole in transito con precipitazioni sparse su regioni Peninsulari e Sicilia, più asciutto sulla Sardegna. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

