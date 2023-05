Nasce la nuova etichetta musicale SoloIndie

Nasce SoloIndie la nuova etichetta indipendente distribuita da Ada, la distribuzione indipendente nata sotto l’egida di Warner: la sede a Faenza e Rimini

Nasce SoloIndie la nuova etichetta indipendente distribuita da Ada, la distribuzione indipendente nata sotto l’egida di Warner: l’etichetta discografica nasce dalla volontà di Giordano Sangiorgi Sangiorgi, fondatore del MEI, il noto Meeting delle Etichette Indipendenti giunto con successo al suo venticinquesimo anno di eta’, di fornire un supporto virtuoso a tutte le piccole etichette indipendenti e agli artisti e musicisti indipendenti, emergenti ed esordienti, facendo, insieme come in un nuovo laboratorio artigianale, un’ attenta attività di scouting e innovazione e supportando totalmente insieme a diversi e qualificati partner , tra i quali Orangle, tutto l’aspetto promozionale, per far si che la nuova discografia indipendente del nostro paese e tutta la musica attuale possa essere il piu’ aperta e accessibile per tutti gli artisti che lo meritano e che propongono stili, generi e approcci diversi rispetto a quelli del mainstream tradizionale cercando di allargare gli orizzonti della musica del futuro senza preclusioni verso nessuna espressione artistica e musicale. SoloIndie inoltre si occuperà di tutelare artisti ed etichette, organizzare workshop formativi e fornire assistenza a tutti coloro coi quali attivera’ un percorso virtuoso di collaborazione. Tra i consulenti, un ruolo artistico sara’ quello svolto da Max Monti, noto dj e produttore indipendente, che sara’ tra i principali selezionatori delle proposte musicali.

Tali proposte potranno gia’ arrivare per pianificare insieme le prime uscite nell’autunno 2023, tra i mesi di settembre ed ottobre, in occasione della nuova edizione del MEI 2023 di Faenza inviando le proprie proposte sia come etichette che come artisti alla e-mail: mei@materialimusicali.it con la causale SoloIndie inviando i brani con tutto il materiale informativo ritenuto utile e tutti i contatti.