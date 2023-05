L’Arabia Saudita firma la Convenzione IALA

Fondata nel 1957, la IALA è un’associazione tecnica internazionale che mira a garantire la fornitura di sistemi e servizi AtoN efficaci e armonizzati in tutto il mondo per una navigazione sicura ed efficiente. Con l’approvazione del Gabinetto saudita, il Regno diventa il primo Paese arabo a ratificare la Convenzione IALA.

Quest’ultimo sviluppo coincide anche con la recente visita del Presidente di Mawani, S.E. Omar Hariri, alla sede dell’organismo internazionale a Parigi, dove ha incontrato il Segretario Generale, Francis Zachariae, per discutere della cooperazione tecnica tra le due parti. La ratifica del Regno consentirà l’adozione delle migliori pratiche e degli standard per una navigazione sicura nelle vie d’acqua e nelle aree portuali attraverso l’impiego di ausili alla navigazione (AtoN) per ridurre gli incidenti marini, salvaguardare la vita e la proprietà in mare e proteggere l’ambiente marino.

Inoltre, faciliterà la cooperazione con i produttori e i fornitori di attrezzature, sistemi e tecnologie per la sicurezza marittima, partecipando alla formulazione e alla modifica di standard, raccomandazioni e linee guida della IALA.

L’Autorità portuale saudita (Mawani) ha annunciato che il Regno ha ufficialmente firmato la Convenzione sull’Organizzazione internazionale per gli aiuti alla navigazione che trasforma l’Associazione internazionale degli aiuti alla navigazione e delle autorità dei fari (IALA) da Organizzazione non governativa (ONG) a Organizzazione intergovernativa (IGO), secondo quanto comunicato da Mawani.