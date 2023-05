I Viagra Boys il 20 agosto saranno dal vivo al Rock Beach Festival

La band post-punk dei Viagra Boys annuncia una data unica in Italia: il 20 agosto saranno dal vivo al Rock Beach Festival di Bellaria Igea Marina (RN)

La band di Stoccolma Viagra Boys torna in Italia per una data unica domenica 20 agosto al Rock Beach Festival, presso il Beky Bay di Bellaria Igea Marina (RN). Gli eroi del post-punk svedese porteranno sul palco romagnolo i loro pezzi più celebri insieme a quelli di Cave World, album uscito lo scorso luglio (YEAR0001). Prima di loro gli show del cantautore e rapper Vipra e di Sillyelly, nuova regina dell’hyperpop italiano. Le prevendite per la data saranno acquistabili su Ticketone e DICE.fm.

Nel loro terzo album, Cave World, i Viagra Boys si armavano di assurdità, incarnano una satira ribollente, aggiungendo momenti di comicità dark alla grinta e allo sleaze. Prendendo ispirazione dall’attualità, l’album racconta la follia e la confusione che caratterizza attualmente il mondo. La band, all’interno delle 12 tracce che compongono Cave World, è riuscita a distillare il caos assolutamente incomprensibile del nostro tempo, ispirandosi a un video cospirazionista sulla teoria dell’evoluzione. Il frontman, Sebastian Murphy, una notte, dopo averlo visto, si è trovato a rimuginare sull’idea che l’umanità stia progredendo o meno: “La gente guarda le scimmie dall’alto in basso come forme di vita primitive, ma siamo noi, in questa società orribile e pigra, a ucciderci a vicenda. Siamo noi a far scoppiare le guerre, mentre loro sono in grado di amare e provare emozioni. Sono loro le vere scimmie o siamo noi?” Nel singolo “Punk Rock Loser“, Murphy insiste sul fatto di essere un “selvaggio” con l’espressione più affettata e meno convincente che gli riesca. “Sono sciolto” (I’m loose), aggiunge, una parola che il cantante nato negli Stati Uniti si è tatuato in svedese sulla fronte.

Giovanni Vipra scrive canzoni da quando ha memoria e infatti a oggi risulta disoccupato. Membro fondatore del collettivo Sxrrxwland, Vipra ha realizzato gli EP “Buone maniere per giovani predatori” e “OSSO”, considerati classici della scena underground, quindi non remunerativi. Ha lavorato come autore per artisti di livello nazionale e pubblicato un album solista nel 2021 per Asian Fake e SonyMusic, “Simpatico, solare, in cerca di amicizie”. Tutto il suo percorso l’ha naturalmente portato a odiare il mercato musicale e i suoi addetti ai lavori, e per estensione la struttura capitalista e il genere umano, stupidamente in marcia verso l’auto-annientamento. Il suo ultimo lavoro “Musica dal Morto”, prodotto in studio e suonato dal vivo con Giacomo Greco, Flavio Paglia lunga e Francesco Bove, è frutto di questo disgusto, realizzato in totale libertà secondo i suoi canoni artistici e per questo di sicuro insuccesso nel panorama italiano. Questo auto-sabotaggio è parte del suo attivo impegno per liberarsi degli ultimi contratti e non dover mai più fare musica in vita sua.

Sillyelly, classe 2002, è cresciuta in una famiglia di giostrai, sedentarizzati a Rimini perché dopo la morte di Moira Orfei è morto anche il concetto di giostra mobile. Vive in una stanza piena di pupazzi e sostiene che la vita sia una passerella, quindi esce vestita da Diva anche quando va a fare la spesa. Lavorando per le giostre di famiglia, alcuni suoni le sono rimasti più familiari di altri: la cassa dritta, I BPM elevati, il gusto per i beat nightcore accelerati. Elementi che hanno dato vita al suo progetto artistico. Sillyelly è la regina dell’Hyperpop italiano, la nuova scena musicale che sta spopolando tra i giovanissimi.

+ Vipra, Sillyelly

20 agosto 2023 – BEKY BAY, ROCK BEACH FESTIVAL – BELLARIA IGEA MARINA (RN)

Biglietti: euro 30,00 + prev.