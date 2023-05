I Brx!t pubblicano il nuovo album “Vivere di nascosto”

Fuori sulle piattaforme digitali “Vivere di nascosto”, il primo album della band garage rock torinese Brx!t, prodotto da Bianco

VIVERE DI NASCOSTO è il primo album della band garage rock torinese BRX!T. Otto tracce dal sound grezzo e istintivo che spazia dal post-punk britannico degli IDLES e dei Fontaines D.C all’alt-rock dei Verdena, dagli stacchi ritmici dei Biffy Clyro alle sonorità sognanti dei The War on Drugs con liriche in italiano.

Il titolo dell’album racchiude l’essenza della band, il loro modo di essere: voler cambiare le cose rimanendo nascosti, non sgomitando per un posto sotto i riflettori ma lasciando parlare la musica: «Un mood perenne, che ci fa vivere quella magia che spesso la quotidianità ti fa perdere, un invito a non avere paura di volersi, ogni tanto, lasciare andare e restare nel proprio mondo».

“Vivere di nascosto”, distribuito da the Orchard, è stato anticipato dai singoli “Salta L’Intro”, “Notti A Caso” e “Zena” e vede Bianco alla produzione artistica.

Racconta la band: «L’album nasce poco prima di marzo 2020. In quel periodo stavamo ultimando il nostro primo EP in italiano. Sentivamo che la direzione che stavamo prendendo a livello artistico non ci metteva a nostro agio. Di lì a poco abbiamo deciso di intraprendere un’altra strada per realizzare e comunicare la nostra musica. Volevamo un disco dal sound rudimentale ed eclettico, dall’animo garage, come la nostra sala prove. Abbiamo quindi reso quest’ultima il laboratorio perfetto dove smontare batterie, microfonare nel modo più originale possibile, tagliuzzare le prose e farle diventare testi personali. Siamo grati ad Alberto Bianco che in questi due anni ci ha fatto vedere nuovi modi di partorire le canzoni, insegnandoci a mettere mano sui “tasti giusti” e a scrivere dal più profondo della nostra anima».