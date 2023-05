Tumori: la ricerca di nuove cure passa anche dai modelli sperimentali

Un gruppo di ricercatori dell’Università della California ha cercato di riprodurre in laboratorio un tumore dell’appendice, al fine di studiarlo. Tentativi di questo genere sono chiamati in gergo modelli sperimentali. Ai molti che non sono del mestiere, può sfuggire il senso di creare modelli sperimentali. La ragione è che per ottenere risultati significativi e attendibili contro la malattia, occorre poter ricostruire in laboratorio almeno parte del tumore e delle sue interazioni con l’organismo. Nel caso del tumore dell’appendice, una malattia piuttosto rara, finora non esistevano modelli sperimentali, senza i quali è difficile progredire nelle conoscenze e sviluppare nuove terapie.

Quando si parla di modelli sperimentali, spesso ci si riferisce a topi di laboratorio nei quali si riproduce in parte la malattia umana. Tuttavia ci sono molti altri modelli utilizzati sperimentalmente: in certi casi si utilizzano specie meno comuni, come il pesce zebra, e sempre più di frequente si usano anche i cosiddetti organoidi o mini-organi.