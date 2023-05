Race for the Cure 2023 da record: in 70mila al Circo Massimo

Record a Roma per la Race for the Cure: in 70mila al Circo Massimo. A dare il via ufficiale all’evento anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: “Far decollare la cultura della prevenzione”

Affluenza da record per la XXIV edizione della Race for the Cure di Roma che si è conclusa con la presenza di oltre 70mila sostenitori. La più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno organizzata da Komen Italia per sensibilizzare alla prevenzione ha colorato di rosa i luoghi più suggestivi della Capitale. Vere protagoniste di questa grande manifestazione di salute, sport e solidarietà, sono state le ‘Donne in Rosa’ – donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno – e che negli anni hanno generato un cambiamento culturale nell’approccio alla malattia, trasferendo forza e speranza alle 56.000 donne che ogni anno in Italia si confrontano con il tumore del seno. Quest’anno la manifestazione, oltre alla tradizionale passeggiata di 2 km e alla corsa di 5 Km aperta a tutti, ha incluso per la prima volta un percorso di 8 Km riservato agli atleti competitivi. Testimonial di Komen Italia e madrine della Race for the Cure Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi.

ABODI: FAR DECOLLARE LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

A dare il via ufficiale all’evento anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. “Uno spettacolo che toglie il fiato e commuove. La prevenzione non è solo uno spot, va promossa e praticata. Bisogna far decollare la cultura della prevenzione e della cura attraverso lo sport”, ha detto il ministro Abodi. “La Race for the Cure è una manifestazione che ha forza e dà forza, abbiamo raggiunto un risultato straordinario e stiamo già lavorando per la venticinquesima edizione. Siamo stati molto attenti ad utilizzare i fondi in maniera trasparente aiutando molti giovani ricercatori e generando numerosi progetti: il più importante è la Carovana della Prevenzione”, ha dichiarato Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia. “Desidero portare avanti tutti i progetti in essere e anche quelli che sono all’orizzonte, sempre con più entusiasmo ed energia”, le parole di Daniela Terribile, Presidente di Komen Italia.

LA RACE FOR THE CURE IN 5 CITTÀ

Il Villaggio della Salute, coordinato da Alba Di Leone, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, come spiega la Dire (www.dire.it) nel corso di quattro giorni ha ottenuto uno straordinario successo erogando 3000 prestazioni gratuite di diagnosi precoce e dei tumori del seno e di altre patologie prevalenti, in particolare alle donne in condizioni di fragilità sociale. La Race attraverserà altre 5 città italiane: Bari (12 – 14 maggio), Brescia (15 – 17 settembre), Bologna (22 – 24 settembre), Napoli (23 – 24 settembre), Matera (29 settembre – 1 ottobre).