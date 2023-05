Oggi ingresso gratuito e visita guidata alla mostra “What Mad Pursuit”

Domenica 7 maggio 2023 ingresso gratuito e visita guidata alla mostra “WHAT MAD PURSUIT. Aglaia Konrad, Armin Linke, Bas Princen” al Teatro dell’architettura Mendrisio

Il Teatro dell’architettura Mendrisio dell’Università della Svizzera italiana presenta la mostra ʹWHAT MAD PURSUIT. Aglaia Konrad, Armin Linke, Bas Princenʹ, fino al 22 ottobre 2023, promossa dall’Accademia di architettura dell’USI e curata da Francesco Zanot.

Attraverso una selezione di opere fotografiche di Aglaia Konrad (Salisburgo, 1960), Armin Linke (Milano, 1966) e Bas Princen (Zeeland,1975), il progetto esplora il rapporto tra architettura e fotografia, e quello tra quest’ultima e il contesto in cui viene mostrata, soffermandosi sulla complessità di un intreccio che pone le opere al centro di un costante processo di negoziazione tra soggetto e spazio espositivo.

La mostra mette in discussione la funzione documentaria della fotografia, intesa qui come un dispositivo che contemporaneamente registra e trasforma la realtà, e ne contraddice al tempo stesso la concezione di immagine bidimensionale esplorandone la materialità, il corpo, la presenza.

In ʹWHAT MAD PURSUIT. Aglaia Konrad, Armin Linke, Bas Princenʹ le immagini sono oggetti e in quanto tali intrattengono un rapporto sia con lo spazio interno all’inquadratura, sia con quello esterno. Entrambi – interno ed esterno – sono parte del lavoro dei fotografi in mostra, la cui progettualità ne prevede non soltanto lo studio, ma anche una radicale re-visione.

Il primo open day in programma è per domenica 7 maggio 2023, con ingresso gratuito dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (ultimi ingressi ore 17.30) e visita guidata dalle ore 11.00 alle ore 12.00 con il curatore Francesco Zanot per approfondire i contenuti dell’esposizione ‘WHAT MAD PURSUIT. Aglaia Konrad, Armin Linke, Bas Princen’. L’iscrizione alla visita guidata è consigliata e si ottiene direttamente presso la sede di Mendrisio o scrivendo al seguente indirizzo: eventi.tam@usi.ch.