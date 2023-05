Linea Verde su Rai 1 in Abruzzo nella Valle Subequana

La valle Subequana, in provincia dell’Aquila, è la meta del nuovo viaggio di “Linea Verde”, in onda domenica 7 maggio alle 12.20 su Rai 1 e Rai Italia

È la valle Subequana, in provincia dell’Aquila, la meta del nuovo viaggio di “Linea Verde”, in onda domenica 7 maggio alle 12.20 su Rai 1 e Rai Italia. Si tratta di un territorio poco noto, ma con alcune sorprese emozionanti come, la Stonehenge d’Abruzzo – antica necropoli Vestina – o le grotte “vive”, quelle di Stiffe, attraversate al loro interno da un fiume sotterraneo.

Lungo l’antica via dei tratturi, Peppone Calabrese si troverà a far festa con molti pastori, degustando insieme a loro i prodotti della pastorizia, come gli arrosticini, la pecora in cottura e il formaggio Canestrato di Castel del Mondo.

Lungo il suo percorso, Peppone, incontrerà una chiesetta piccola, ma preziosa, Santa Maria ad Cryptas, e con l’aiuto del critico d’arte Costantino D’Orazio racconterà la sua storia. Beppe Convertini entrerà, invece, in un antichissimo convento abbandonato, con opere pittoriche sorprendenti, dove troverà segni templari che lo condurranno a un monastero fortificato, nella località di Ocre. Spostandosi a Fagnano Alto parlerà di tartufi e della loro coltivazione. Sul finale Beppe e Peppone si incontreranno alle strepitose gole di San Venanzio che chiudono la valle. Infine, si parlerà di Vinitaly e del Giro d’Italia, partito proprio dall’Abruzzo.