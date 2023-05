Homina vince due premi a The PRize

Riconoscimenti a Homina per Walking together day by day e Emilia più di prima: il bilancio di sostenibilità di Camst Group e il decennale del sisma in Emilia

Homina si è aggiudicata due premi nell’ambito di The PRize, l’unico premio italiano dedicato alle relazioni pubbliche organizzato da UNA PR HUB, l’associazione che raccoglie tutte le associate attive nell’industria delle PR.

Homina ha vinto nella categoria CSR, con il bilancio di sostenibilità realizzato per Camst Group, e nella categoria Corporate per la PA, con la campagna di comunicazione e rendicontazione del decennale del sisma che ha colpito l’Emilia-Romagna nel 2012. Il progetto è stato realizzato per la Regione Emilia-Romagna.

Walking together day by day è il titolo dato al progetto per Camst Group: Homina ha accompagnato il cliente nella trasformazione del bilancio da mero adempimento burocratico a potente strumento multi-canale di comunicazione e di coinvolgimento, con l’obiettivo di rafforzare l’engagement degli stakeholder e rendere più accessibile il rendiconto degli impatti sociali e ambientali. Il bilancio di sostenibilità è stato trasformato in un dispositivo di comunicazione dalle molte vite – digitale, cartacea, audiovisiva, online, offline – grazie al ricorso a diversi linguaggi: dalla fotografia d’autore all’infografica, dai podcast alle video-testimonianze senza trascurare l’autorevolezza della carta. Il progetto ha coinvolto gli stakeholder su molti fronti: particolarmente serrata l’attività digital, con 20 mila visite al sito, 440.000 visualizzazioni Linkedin e 22.000 visualizzazioni video. L’edizione curata dall’agenzia, ha anche vinto il Premio Bilancio di Sostenibilità del Corriere della Sera, Bologna Business School e Aiccon.

Il progetto realizzato per il decennale del sisma, intitolato Emilia più di prima, ha pochi precedenti: la sfida è stata quella di trasformare dieci anni di attività amministrativa in un racconto accessibile. La comunicazione si è rivolta a un pubblico ampio Per sostenere l’impegno della Regione Emilia-Romagna sul fronte dell’accountability. L’intero progetto – headline, strategia discorsiva, mezzi – è stato organizzato in funzione dello sguardo dei cittadini, per consegnare a futura memoria una case history amministrativa virtuosa. Dal lancio del progetto durante le celebrazioni del 20 maggio (con la consegna del volume Emilia più di prima al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella) fino all’ultima puntata del podcast (con il contributo del Cardinale Matteo Zuppi sul significato della parola coraggio), la campagna ha raccolto oltre 180 uscite stampa, 41 mila visualizzazioni del sito in due mesi e oltre 1,6 milioni di impression social.

“Siamo orgogliosi di questi premi e di quello che rappresentano: il valore che comunicazione professionale e costruzione di relazioni possono creare per le imprese e per le pubbliche amministrazioni – ha commentato Omer Pignatti, amministratore delegato di Homina, che ha ritirato il premio nel corso dell’evento finale di The PRize – Nei progetti che abbiamo realizzato per Camst Group e Regione Emilia-Romagna abbiamo messo una grande capacità innovativa, declinata nella pluralità di mezzi e linguaggi, ma avendo sempre chiari i destinatari della comunicazione, cittadini e stakeholder e l’obiettivo, creare relazioni di valore. Un grazie a Camst Group e Regione Emilia-Romagna per la qualità del rapporto professionale che abbiamo instaurato, che ci ha permesso di esprimerci al meglio e di raggiungere questo risultato importante”.