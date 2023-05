Casx sulle piattaforme digitali con “Topi”

Online il nuovo singolo di Casx dal titolo “Topi, in distribuzione Stage One. Prosegue il progetto solista dell’alter ego musicale di Arianna Puccio

Esce il nuovo singolo di Casx dal titolo “Topi, in distribuzione Stage One. Prosegue il progetto solista dell’alter ego musicale di Arianna Puccio (founder di Studio Cemento), di recente anche sulla copertina della playlist di Spotify Rock Italia. Tra influenze dark e alternative, Casx torna con una nuova storia d’amore per la regia fantascientifica di Darren Aronofsky. Come Harry e Marion, nella citazione di Requiem For A Dream inserita alla fine del pezzo, ci sono persone che danno un senso alla tua esistenza e anche se hai paura di distruggerle non puoi farne a meno.

Innamorarsi è una montagna russa di emozioni che devi essere pronto a sostenere, ed essere una persona che fatica a volersi bene complica il processo. Per quanto ti ostini a non voler niente, a pensare di riuscire a stare da sola per non creare altri danni, succede che incontri delle persone che nonostante tutti i tuoi sforzi ti ingabbiano come topi in un sentimento che è bello, ma molto spesso più grande di te.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/68WjLDJML5tpV0wjOuMdjk?si=SibfIMfMRUSxrvZL1rqRcQ