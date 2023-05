APM Terminals Poti continua a fare investimenti

Ciò è più efficiente, si traduce in un carico più sicuro del camion e riduce al minimo il sovraccarico/sottocarico. Oltre ad offrire una velocità di scarico fino a 10.000 MT al giorno, le tramogge offrono anche una migliore movimentazione del carico e prestazioni ambientali in quanto il rilascio controllato del carico riduce drasticamente lo sversamento sulla banchina.

Due tramogge convenzionali sono state costruite a Poti dal team tecnico e di manutenzione locale altamente qualificato di APM Terminals, che offre una flessibilità ancora maggiore alle operazioni. “Stiamo incrementando il commercio globale e rendendo il nostro porto un luogo più sicuro e migliore per il futuro; ci preoccupiamo del nostro personale e dei nostri clienti, ed è per questo che ci sforziamo costantemente di rendere i servizi più produttivi, efficienti e affidabili per i nostri stakeholder”, afferma Julián Fernández, Amministratore Delegato di APM Terminals Poti. “Credo che questi investimenti e il costante miglioramento delle infrastrutture faranno di APM Terminals Poti il terminal preferito per i nostri partner.”

Il multimilionario piano di investimenti di APM Terminals Poti proseguirà anche per questo anno. L’ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti presso il più grande porto della Georgia aumenta la capacità, migliora la sicurezza e l’efficienza e riduce l’impatto ambientale. L’ultimo acquisto da parte del Porto di due tramogge idrauliche di 40m3 di portata alla rinfusa permetterà di scaricare le merci sfuse in modo più efficiente, con una minima perdita di polvere o di carico. Il carico può essere tenuto nella tramoggia anche quando non c’è camion sottostanta.