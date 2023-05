“A Sua immagine” su Rai 1 parla di Chiesa e la legalità

In occasione del trentennale della visita di Giovanni Paolo II ad Agrigento, “A Sua immagine” racconta il tema: Chiesa e legalità

In occasione del trentennale della visita di Giovanni Paolo II ad Agrigento, “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, nella puntata in onda domenica 7 maggio alle 10.30 su Rai1, affronta un tema preciso: “La Chiesa e la legalità”. Ad Agrigento, infatti, papa Wojtyla si espresse con forza contro la criminalità organizzata e la violenza, invitando i mafiosi alla conversione.

Da lì prese ancor più forza, nella Chiesa, l’impegno a sostenere chi affrontava prove difficili contro chi si macchiava di omicidi, taglieggiamenti, violenze diverse; un impegno che prese ancor maggiore significato dopo la reazione di Cosa Nostra, con gli attentati a Roma e, potremmo dire soprattutto, con l’omicidio di don Puglisi.

Ma don Puglisi non è l’unico martire della più recente storia ecclesiale. Non si può non ricordare don Peppe Diana, che ad Aversa operava in un ambiente difficile e fortemente segnato dal malaffare; e non si può dimenticare neppure il giudice Rosario Livatino, ucciso proprio ad Agrigento pochi mesi prima della visita del Papa, e beatificato giusto due anni fa.

A questi personaggi, alle loro opere, al senso della loro testimonianza, alle attività che la Chiesa svolge, nell’Italia intera, per formare una comunità cristiana attenta ai valori della giustizia e della legge, e opporsi al male del crimine, sarà dedicata la riflessione che Lorena Bianchetti, in compagnia dei suoi ospiti, proporrà nel corso dell’intera puntata.

Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di Agrigento.

Alle 12.00 sarà trasmesso il Regina Coeli recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.