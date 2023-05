Novità da Honor: il Magic 5 Pro e il Magic Vs

Honor ha presentato di recente due nuovi dispositivi in grado di soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti: il Magic 5 Pro e lo smartphone pieghevole Honor Magic Vs. Entrambi sono smartphone dotati di specifiche tecniche di prim’ordine e di funzionalità all’avanguardia, ma… Quale scegliere tra i due? In questo articolo, analizzeremo i punti di forza e di debolezza dei due dispositivi, al fine di aiutarvi a scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze.

Honor Magic 5 Pro e Honor Magic Vs: punti in comune

Sia l’Honor 5 Pro che il Magic VS condividono alcune specifiche tecniche di fascia alta che li rendono dispositivi altamente performanti. Ad esempio, entrambi hanno un processore potente e utilizzano il sistema operativo MagicOS 7.1, basato su Android 13, che offre un’esperienza utente fluida e intuitiva. Hanno dei display OLED ad altissima definizione con altissima frequenza di aggiornamento.

Inoltre, i display sono dotati di dimmerazione PWM ad alta frequenza, dimmerazione dinamica e visualizzazione notturna circadiana. Si tratta di tecnologie avanzate che riducono l’affaticamento visivo. Tutti e due i device hanno la certificazione TÜV Rheinland Circadian Friendly.

Sia il Magic Vs che il 5 Pro dispongono di una grande quantità di memoria, con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Questo consente di eseguire applicazioni pesanti e di memorizzare grandi quantità di dati, senza rallentamenti o lag. Offrono, infine, maggiore sicurezza dei dati grazie al sistema di protezione Dual TEE, che protegge le informazioni sensibili e i dati finanziari

Magic 5 Pro e Magic Vs: differenze

La prima e più evidente differenza tra i due smartphone è che l’Honor Magic Vs è un dispositivo pieghevole. Presenta una cerniera gearless superleggera e un telaio fatto in lega di magnesio e di titanio, entrambi materiali di grado aerospaziale. Il fatto che sia pieghevole giustifica le dimensioni maggiori e il maggior peso rispetto all’Honor Magic 5 Pro.

Un vantaggio dei due display dell’Honor Magic Vs è che possono processare più app contemporaneamente. Questo rende il Magic Vs un’opzione preferibile per tutti gli utenti che fanno un uso professionale e multitasking dello smartphone. Chi, invece, desidera avere una fotocamera avanzata, potrà scegliere l’Honor Magic 5 Pro, nominato dal sito indipendente DXOMARK come il migliore del 2023.

L’Honor Magic 5 Pro è dotato di un blocco camera posteriore con una tripla fotocamera. Comprende un sensore grandangolare da 50 MP, un sensore ultragrandangolare da 50 MP e il teleobiettivo da 50 MP. È presente, inoltre, lo zoom ottico da 3.5x e lo zoom digitale da 100x. Il pieghevole Magic Vs, invece, ha un sensore principale da 54 MP, ma il teleobiettivo ha solo 8 MP. Lo zoom digitale, inoltre, è solo di 30x, di molto inferiore a quello del Magic 5 Pro.

Entrambi i modelli hanno la modalità di stabilizzazione combinata EIS+OIS, che consente di ottenere scatti nitidi e stabili anche in condizioni di scarsa illuminazione o con soggetti in movimento. Sia il 5 Pro che il VS, inoltre, mettono a disposizione degli utenti una vasta gamma di funzioni per foto e video. Tra queste possiamo citare le modalità Pro, AI, ritratto, super grandangolo, notturna e tantissime altre ancora.

Honor Magic 5 Pro o Magic Vs, quale scegliere?

HONOR Magic 5 Pro e HONOR Magic Vs 5g vendita sul sito ufficiale sono entrambi ottimi smartphone, adatti a chi ha bisogno di dispositivi altamente performanti sotto qualunque punto di vista. Il Magic Vs, grazie al fatto di essere multitasking, può funzionare come tablet. Prende facilmente il posto di tanti altri dispositivi portatili, a partire dai lettori e-book e dai tablet. Il Magic 5 Pro, invece, è il meglio del meglio per quanto riguarda la fotografia. La scelta dipende dal vostro budget e dalle vostre reali esigenze.