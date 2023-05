Marketing e pubblicità: Aryel e Teads uniscono le forze

Aryel e Teads insieme per rendere le esperienze pubblicitarie più coinvolgenti e proporre una soluzione contro la banner blindness

Aryel , la startup della Realtà Aumentata per il Marketing che ha chiuso di recente un round di investimento da 3.7 milioni di euro, ha annunciato una nuova partnership con Teads , la piattaforma media globale per l’Advertising.

Questa collaborazione permetterà a Teads di ampliare ulteriormente la propria offerta di servizi pubblicitari, offrendo ai propri clienti soluzioni di Advertising in Realtà Aumentata.

Aryel è una piattaforma no-code che consente ai team marketing e di creativi di creare e condividere con semplicità contenuti in Realtà Aumentata ad alte prestazioni tramite il drag and drop, di pubblicarli agilmente online e di monitorarne costantemente le performance. Teads – The Global Media Platform, è una tech company nota per aver creato nuove forme di annunci pubblicitari non intrusivi, che intercettano gli utenti attraverso soluzioni digitali di pubblicità programmatic, video e viewable display.

Obiettivo della collaborazione è quello di offrire strumenti per creare nuove forme immersive di Advertising in Realtà Aumentata grazie ad Aryel e di diffonderle su scala globale attraverso la piattaforma Teads.

La partnership permetterà agli utenti della piattaforma di creare esperienze immersive in Realtà Aumentata come AR Landing Pages, 3D Video content, Quiz e Minigames in modo semplice e scalabile, grazie alla tecnologia no-code di Aryel. Ciò permette di ridurre drasticamente i costi legati agli elementi 3D per la realizzazione di campagne in Realtà Aumentata, abilitandone la creazione in scala.

In media un utente si imbatte in una pubblicità tra le 6000 e 10000 volte al giorno: da Aryel e Teads la soluzione per rimediare a quest’iperstimolazione

La partnership Aryel-Teads si pone inoltre l’obiettivo di risolvere alcune delle difficoltà più sentite dai marketers in materia di pubblicità, come la banner blindness (ovvero la tendenza, inconsapevole o meno, degli utenti ad ignorare i banner) e l’iperstimolazione dei consumatori agli annunci pubblicitari, il cui risultato è una sempre maggiore difficoltà nel catturare e mantenere l’attenzione dei consumatori (in media, ogni utente viene esposto alla pubblicità tra le 6000 e le 10000 volte al giorno).

In quest’ottica, l’innovazione di contenuti e formati pubblicitari diventa fondamentale per offrire ai consumatori esperienze più coinvolgenti ed immersive, ma anche più memorabili, perché permettono all’utente di interagire con esse.

“Aryel è entusiasta di collaborare con Teads per diffondere sempre più la Realtà Aumentata nell’Advertising”, ha dichiarato il CEO di Aryel, Mattia Salvi “La nostra tecnologia no-code permette a chiunque di creare esperienze di Realtà Aumentata in modo semplice e scalabile, senza la necessità di competenze tecniche specifiche. Questa collaborazione ci permetterà di raggiungere un maggior numero di utenti e di diffondere ulteriormente la Realtà Aumentata e le sue applicazioni.”

La partnership Aryel-Teads rappresenta un’opportunità per agenzie marketing e aziende di ogni settore di adottare la Realtà Aumentata nelle proprie campagne, offrendo da un lato la creazione di esperienze di Realtà Aumentata semplificata da interfacce intuitive e drag & drop, senza la necessità di codice; dall’altro la possibilità di distribuire queste esperienze su scala globale, grazie a Teads.

“Aumentare un’esperienza pubblicitaria, vuol dire soprattutto ampliare la possibilità di intercettare in maniera più qualitativa l’attenzione dell’utente. Questo aspetto non è da sottovalutare perché ci troviamo in un’epoca storica dove il digitale è affollato da una pletora di contenuti e farsi notare è sempre più difficile. Da sempre Teads lavora per sviluppare e intercettare opportunità tecnologiche per potenziare l’offerta. Questa collaborazione è un win-win da entrambe le parti perché Aryel si integra perfettamente con la struttura tecnologica di Teads Studio che ci aiuta guidare ⅔ dell’efficacia delle nostre campagne.” – Giorgia Corvaglia, Head Of Teads Studio Italy.