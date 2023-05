Linfoma e chemioterapia con antracicline: statine sono cardioprotettive

Nei pazienti con linfoma sottoposti a chemioterapia con antracicline, le statine possono svolgere un ruolo cardioprotettivo, secondo lo studio STOP-CA

Nei pazienti con linfoma sottoposti a chemioterapia con antracicline, le statine possono svolgere un ruolo cardioprotettivo, secondo lo studio STOP-CA, i cui risultati sono stati presentati a New Orleans, durante il meeting annuale dell’American College of Cardiology/World Congress of Cardiology (ACC/WCC 2023).

Sui 300 pazienti studiati, quelli assegnati a 40 mg di atorvastatina al giorno avevano meno probabilità di sperimentare un calo del 10% o superiore della frazione ventricolare sinistra (LVEF) a 12 mesi rispetto a quelli assegnati a un placebo (9% vs 22%; P = 0,002). Le donne, gli individui di età superiore ai 52 anni, coloro che erano obesi e quanti avevano ricevuto dosi di antracicline superiori a 250 mg/m2 hanno tratto il massimo beneficio.

Benefici dell’impiego di atorvastatina in soggetti con linfoma

«Questi dati supportano l’uso di atorvastatina nei pazienti con linfoma trattati con antracicline, in cui la prevenzione della disfunzione sistolica cardiaca è importante» ha affermato Tomas G. Neilan, del Massachusetts General Hospital di Boston. Le antracicline sono comunemente usate per trattare il linfoma e altri tipi di cancro, ma è noto che aumentano il rischio di disfunzione cardiaca e insufficienza cardiaca (HF) a partire dal primo ciclo di chemioterapia.

Un recente studio su quasi 2.200 pazienti con cancro mammario e linfoma ha rilevato che l’incidenza cumulativa di HF dopo il trattamento con antracicline era più che raddoppiato a 15 anni rispetto ai pazienti che non avevano il cancro. Tuttavia, almeno un altro studio non ha mostrato alcuna differenza tra atorvastatina e placebo in relazione alla LVEF a 24 mesi.

Una serie di studi ha suggerito che le statine potrebbero essere cardioprotettive nel contesto della chemioterapia, ma mancano studi prospettici in pazienti che non assumono già una statina per la prevenzione primaria o secondaria delle malattie cardiovascolari (CVD).

Ana Barac, del MedStar Heart and Vascular Institute di Washington, DC, che ha svolto il ruolo di panelist durante la sessione, ha osservato che i pazienti come quelli arruolati nello studio affrontano sfide significative oltre ad essere spesso trascurati per la prevenzione cardiovascolari (CV). «Lo studio suggerisce che si potrebbe prendere in considerazione l’atorvastatina per la prevenzione primaria nei pazienti che ricevono antracicline per il linfoma» ha detto, ma ha aggiunto che il messaggio più importante da ricavare dallo studio è quello di considerare pazienti che sono già eleggibili per le statine e coloro che hanno un linfoma e sono in trattamento con atorvastatina.

Una limitazione dello studio è che non è stato potenziato per valutare l’impatto dell’atorvastatina sull’HF e le modifiche della LVEF non possono necessariamente essere estrapolate alla prevenzione dell’HF. Nonostante questo, ha osservato Anita Deswal, dell’Anderson Cancer Center di Houston, lo studio è utile perché i pazienti con linfoma in genere ricevono dosi più elevate di antracicline rispetto a quelle utilizzate in altri tumori come quelli mammari. Deswal ha sottolineato inoltre che, nonostante la cardiotossicità associata alle antracicline sia nota dalla fine del 1960 o dall’inizio del 1970, esistono tuttora poche opzioni per combatterla.

Attualmente, il dexrazoxano è l’unico agente approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti per ridurre la cardiotossicità associata alle antracicline, ma il suo uso è limitato a causa dell’aumentato rischio di seconda neoplasia maligna. Anche il blocco neuro-ormonale è stato testato, ma ha mostrato solo effetti modesti.

Minore riduzione della frazione d’eiezione ventricolare sinistra rispetto al placebo

STOP-CA è stato condotto in nove centri negli Stati Uniti e in Canada. I pazienti arruolati (età media 50 anni; 47% donne; LVEF basale 63%) sono stati programmati per sottoporsi a trattamento con antracicline. Circa il 70% aveva un linfoma a cellule B, il 27% la sindrome di Hodgkin e il 14% un linfoma a cellule T. Non ci sono state differenze nei livelli di colesterolo tra i gruppi al basale. Una metà di essi è stata assegnata a prendere 40 mg di atorvastatina (n = 150) e l’altra metà ha assunto un placebo al giorno (n = 150), iniziando prima della prima dose di antracicline e continuando per 1 anno. La dose cumulativa media di antracicline è stata 268 mg/m2 nel gruppo atorvastatina e 260 mg/m2 nel gruppo placebo.

L’aderenza all’atorvastatina durante lo studio è stata elevata, superiore al 90%. Nel complesso, il 15% dell’intera coorte ha avuto un calo della LVEF tra il basale e 1 anno, superiore al 10%. Per il gruppo placebo, la probabilità di sperimentare quel grado di declino era significativamente maggiore rispetto al gruppo atorvastatina (OR 2,9; 95% CI 1,4-6,4). Il declino della LVEF del 5% o superiore dal basale a 1 anno è stato un endpoint secondario che si è verificato nel 21% dell’intera coorte. Ancora una volta, questo grado di declino era molto più comune nel gruppo placebo rispetto agli utilizzatori di atorvastatina (29% vs 13%; P = 0,001).

Osservando gli endpoint esplorativi, i ricercatori hanno scoperto che il gruppo atorvastatina aveva una diminuzione media della LVEF del 4% nel periodo di studio (dal 63% al 59%), mentre il gruppo placebo aveva una diminuzione media del 5% (dal 63% al 57%), una differenza piccola ma statisticamente significativa. Complessivamente, 11 pazienti hanno avuto eventi di HF, con un numero simile di questi nei due gruppi (P = 0,77). Tuttavia, lo studio non è stato potenziato per valutare l’incidenza di HF.

Inoltre, un numero simile in ciascun gruppo ha ricevuto una misurazione della LVEF in entrambi i punti temporali mediante risonanza magnetica cardiaca, per un totale del 77% della popolazione in studio. Non c’è stata alcuna differenza nei risultati dell’endpoint primario quando analizzati in base ai pazienti sottoposti a follow-up con risonanza magnetica. Tra gli eventi avversi riportati, un numero simile di pazienti in entrambi i gruppi ha manifestato dolore muscolare ed elevati enzimi renali. Tre pazienti nel gruppo placebo hanno sviluppato insufficienza renale, così come un paziente nel gruppo atorvastatina (P = 0,68). Rispetto al placebo, i pazienti assegnati ad atorvastatina hanno avuto un calo medio del colesterolo LDL di circa il 37%.

Approfondimenti necessari in future ricerche

Secondo i ricercatori sono necessarie ulteriori ricerche per determinare i tempi e la durata ottimali della terapia con statine nei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia e per determinare se i risultati nei pazienti con linfoma possono essere estrapolati ad altri tipi di cancro.

Sebbene i partecipanti a STOP-CA avessero un alto tasso di aderenza all’atorvastatina, le terapie con statine pongono sfide note, con alcuni pazienti incapaci di tollerarle. La co-panelist Marielle Scherrer-Crosbie, dell’Hospital of the University of Pennsylvania di Philadelphia, ha detto che gli studiosi hanno seguito da vicino il gruppo atorvastatina, chiamandoli regolarmente, e sono stati in grado di convincere la maggior parte dei pazienti che avevano disturbi correlati alle statine a continuare la terapia.

«Avevamo un protocollo: se avevano qualche dolore muscolare, per esempio, si diminuiva la dose e si discuteva il caso, si misuravano alcuni enzimi muscolari, e quindi si riavviava il farmaco» ha aggiunto. «Quindi, eravamo molto consapevoli che questo era un ambiente di sperimentazione clinica, e che si sarebbero potuti avere alcuni di questi problemi nella vita reale». I ricercatori, infine, hanno aggiunto che sono necessari studi più lunghi, poiché non è chiaro se la differenza della LVEF tra i gruppi sarebbe stata più pronunciata oltre i 12 mesi.

Fonte:

Neilan TG. The STOP-CA trial. Presented at: ACC/WCC 2023. New Orleans, LA.