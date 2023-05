La cantante Anyma in radio e in digitale con “Casa”

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Casa”, il nuovo singolo di ANYMA prodotto da Tradez

“Casa” è un brano caratterizzato dal ritmo incalzante ed energico delle sonorità tipicamente Anni ’80. All’interno del pezzo, l’artista descrive la sua personalissima visione del mondo, lontana dal materialismo spiccio legato alla dipendenza dal denaro e dai social network che sempre più pervade la società, dando valore, invece, al sentimento più alto ossia l’amore, vissuto in maniera semplice e genuina, descrivendo uno spaccato della sua esperienza sentimentale in cui i piccoli gesti contano più di tutto il resto.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Casa è nata di getto: l’ho scritta una notte, pensando a tutta la gente finta che mi circondava in quel periodo. Mi sono fermata un attimo e ho pensato ‘Ora come ora, in questo mondo così plasticoso in cui vivo, mi sento a casa solamente tra le sue braccia’.”

Biografia

ANYMA, classe 2002, si avvicina al mondo della musica fin dall’infanzia con lo studio della chitarra, imparando a suonarla già dagli 8 anni per poi iniziare a scrivere i suoi primi testi poco dopo. Profondamente influenzata nella sua crescita artistica dall’R&B, ha avuto come punto di riferimento principale Beyoncé, seguita da altre grandi voci femminili del genere del calibro di Amy Winehouse, Lauryn Hill ed Alicia Keys.

Crescendo, ed approcciandosi senza preconcetti ad altri generi, col tempo si è avvicinata sempre più al panorama musicale urban, così facendo ha seguito l’evoluzione nel genere in Italia e all’estero negli ultimi anni apprezzandone le contaminazioni pop ed aprendosi ad un pubblico più vasto.