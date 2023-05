DNV certificherà i parchi eolici offshore per la Polonia

DNV è stata autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture polacco a rilasciare certificati per i parchi eolici offshore

DNV è stata autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture polacco a rilasciare certificati per i parchi eolici offshore e per l’assemblaggio di apparecchiature per la produzione di energia elettrica in Polonia, secondo il comunicato della società. La certificazione verrà eseguita secondo i requisiti di legge polacchi, che si riflettono nella specifica di servizio DNV “Project Certification of Wind Power Turks”.

La mossa della Polonia di espandere la propria capacità eolica offshore è sostenuta dalla relazione di previsione sulla transizione energetica 2022 di DNV, che afferma che la quota di energia eolica offshore nella produzione totale di energia eolica aumenterà costantemente, passando dall’8% nel 2020 al 34% nel 2050.

Per quanto riguarda la quota della domanda regionale di energia elettrica fornita da eolici offshore galleggianti e fissi, l’Europa rimarrà al primo posto per tutto il periodo di riferimento. In Polonia, DNV è presente con oltre 200 esperti DNV, fornendo servizi di assicurazione e gestione dei rischi a clienti di diversi settori, tra cui quello energetico, petrolifero e del gas, offshore e marittimo.