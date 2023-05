Bayer punta forte sugli USA e investirà 1 miliardo in ricerca

Nel 2023 Bayer prevede di spendere 1 miliardo di dollari per la ricerca e lo sviluppo di farmaci negli Stati Uniti, mentre si adopera per raddoppiare le vendite nel Paese

Quest’anno, Bayer prevede di spendere 1 miliardo di dollari per la ricerca e lo sviluppo di farmaci negli Stati Uniti, mentre si adopera per raddoppiare le vendite nel Paese entro la fine del decennio, ha dichiarato a Reuters il massimo dirigente farmaceutico statunitense di Bayer.

Sebastian Guth, presidente delle attività farmaceutiche di Bayer in Usa, ha dichiarato in un’intervista che l’azienda ha aumentato di circa il 50% il numero di dipendenti statunitensi che si occupano di marketing per le sue attività farmaceutiche negli ultimi tre anni e prevede di aumentare questo numero di dipendenti di un altro 75% entro il 2030.

“È giunto il momento di raddoppiare il nostro impegno negli Stati Uniti”, ha dichiarato Guth, sottolineando che Bayer intende vendere i farmaci che sta sviluppando direttamente nel Paese, anziché collaborare con aziende statunitensi come ha fatto in passato.

Bayer sta cercando di aumentare il suo portafoglio di nuovi farmaci nella speranza di migliorare i prezzi delle azioni, che sono stati intaccati dalle preoccupazioni per il contenzioso sul diserbante Roundup e dalla mancanza di fiducia nella leadership dell’azienda.

Il mese scorso l’azienda ha nominato un nuovo amministratore delegato, assumendo l’ex dirigente di Roche Bill Anderson per sostituire il CEO Werner Baumann, che in precedenza aveva dichiarato che sarebbe rimasto in carica fino alla fine del suo attuale mandato, nell’aprile 2024.

Guth ha dichiarato di aspettarsi un picco di vendite di 12 miliardi di euro provenienti dal farmaco antitumorale Nubeqa, dal farmaco per i reni Kerendia e da due dei suoi principali prodotti in pipeline, il farmaco sperimentale per l’ictus asundexian e il farmaco sperimentale per la salute femminile elinzanetant. Ha dichiarato di aspettarsi che più della metà di queste vendite provenga dagli Stati Uniti.

Questa decisione si inserisce in un ri-bilanciamento degli investimenti della compagnia tedesca che ha deciso di rendere meno prioritaria l’Europa. Stefan Oelrich, responsabile del settore farmaci del conglomerato tedesco, un paio di mesi fa, in occasione JPMorgan Healthcare di San Francisco, in California aveva dichiarato al Financial Times che l’Europa sta diventando “ostile all’innovazione” perché i politici rendono più difficile generare ritorni commerciali sui loro investimenti. L’espansione di un prelievo sui farmaci nel Regno Unito, progettato per limitare la spesa per i farmaci del Servizio Sanitario Nazionale, e schemi simili in Germania stanno dissuadendo gli investimenti, ha aggiunto.

“L’Europa sta commettendo errori davvero madornali”, ha dichiarato durante un’intervista alla conferenza. “I governi europei stanno cercando di creare incentivi per gli investimenti nella ricerca, ma stanno rendendo la nostra vita miserabile dal punto di vista commerciale. Se non si hanno vendite, si può trarre vantaggio dal lato dei costi quanto si vuole, ma non è una buona equazione”, ha detto Oelrich.

Aveva aggiunto che Bayer si sta concentrando su Stati Uniti e Cina, dove la sua divisione farmaceutica ha già stabilito una presenza significativa sul mercato. Pechino è sempre più favorevole all’innovazione, mentre i prezzi più alti dei farmaci negli Stati Uniti consentono all’azienda di compensare l’esplosione dei costi causata dall’alta inflazione, ha dichiarato Oelrich. “Stiamo davvero spostando la nostra impronta commerciale e le risorse della nostra impronta commerciale lontano dall’Europa”, ha aggiunto.

L’industria farmaceutica è sempre più preoccupata per le nuove imposte e tasse in Europa che minacciano i profitti. Il settore ha avvertito che ciò rischia di intaccare l’ambizione dei politici dell’UE e del Regno Unito di far diventare i loro Paesi leader nella ricerca e nell’innovazione nel campo delle scienze della vita.