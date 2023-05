Attività fisica e tumori: ecco perché è fondamentale prima o dopo

Oltre a quando fare attività, i ricercatori hanno anche cercato di capire quanto esercizio fisico dovrebbero fare i pazienti oncologici. In particolare, i risultati di uno studio condotto in Europa suggeriscono che livelli più elevati di attività fisica possano portare benefici alla salute cardiovascolare nelle donne sopravvissute a un cancro al seno, soprattutto in quelle che non sono fisicamente attive. Saranno però necessari ulteriori studi per confermare i dati ottenuti.

I benefici dell’attività fisica nei pazienti che ricevono una diagnosi di cancro sono emersi anche in un’altra ricerca i cui risultati sono stati pubblicati sul Journal of Clinical Oncology. L’indagine ha incluso quasi 1.700 persone tra Stati Uniti e Canada colpite da un cancro al colon al terzo stadio, operate e sottoposte a chemioterapia. L’esercizio fisico dopo la diagnosi di cancro è risultato associato a una maggiore sopravvivenza libera da malattia. La sopravvivenza era inoltre più lunga nel caso in cui sia stata praticata un’attività fisica di maggiore durata o intensità. Per il primo autore dello studio, Justin C. Brown, della Pennington Biomedical Research Center degli Stati Uniti, i pazienti dovrebbero in primo luogo individuare un’attività fisica piacevole per loro, e poi fare riferimento ai risultati dello studio per determinare quanta ne sia necessaria per ottenere benefici per la salute.

È doveroso ricordare però, come sottolineato anche da Fondazione AIOM (Associazione italiana di oncologia medica), che i pazienti devono sempre consultare il proprio oncologo. Lo specialista saprà indicare quale attività fisica è possibile svolgere e quale no.