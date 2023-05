Teto D’Aprile pubblica il singolo “Chi entra e chi va”

Teto D’Aprile, all’anagrafe Stefano D’Aprile, è un cantautore salentino attivo dal 2001 e ora torna con il singolo “Chi entra e chi va”

Chi entra e chi va è un brano che fugge dai canoni e dalle sonorità attuali, completamente estraneo ci racconta di un ambulatorio, dove anche uomini aspettano di sapere se hanno un bimbo in grembo. Una visione tutta alla maniera di Teto di vedere e raccontare. Una ragazzina stuprata dal padre, un bimbo, un dono che come un fiore arriva dove e quando vuole e come vuole anche se il padre sarà il tuo stesso padre. Racconta Teto: in questo brano mi sono ispirato a in discorso molto serio..quello dei soldati che violentano le bambine ..anche in Ukraina succede in questa guerra del c, ma sono stato ispirato anche da altro cercando di essere molto naturale attingendo dalla cronaca e da fatti veri raccontati..

“Le labbra e l’orecchio del mio brutto viso in copertina sono tinti di due colori ..quelli della bandiera dell’Ucraina”.

Teto D’Aprile all’anagrafe Stefano D’Aprile è un cantautore salentino attivo dal 2001.

Premio MEI (meeting etichette indipendenti) 2020

Premio Tock targato italia 2021 nel ambito del contest Disconovità Radio Idea.

Ha firmato diversi brani con l’autore Alfredo Rapetti Mogol, Massimo luca, Luca Mattioni, Piero Cassano, Sara Laddomada, Sergio Vinci, Claudio Corradini, Tony Pagliuca (Le orme) e altri..

Ha collaborato con Giuseppe Anastasi , Pepe dei Dik DiK, Ennio Morricone.

Aprile 2022 pubblica: Io ricordo una vittima ed è subito un successo, recensito da Allmusic Italia come miglior uscita della settimana insieme a Lazza Rancore e Madame.

Il brano fa’ parte di un progetto raccolta fondi ideato dallo stesso per i bambini Ucraini.

Nel 2021 si diploma in Recitazione presso l’Accademia superiore Nuovo cinema di Milano e partecipa come attore nella serie: Briganti prodotta da Fabula Pictures e in onda su Netflix nel 2023. Dicembre 2022 con l’uscita del suo brano “Extra T remastered” entra nel palinsesto di Radio Capital e nel suo programma del sabato sera “Capital Party”.