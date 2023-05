Notte di festa a Napoli per lo scudetto rovinata dagli spari: un morto

Dal Maradona al lungomare: a Napoli notte di festa per il terzo scudetto. Alcuni feriti per colpi di arma da fuoco: c’è anche una vittima

È successo: dopo 33 anni il Napoli è di nuovo Campione d’Italia. In città è stata una notte di festa: caroselli, cori, fumogeni. E mentre allo stadio Maradona, nelle case e per le strade della città esplodeva la festa per lo scudetto, sono rimaste ferite alcune persone per dei colpi di arma da fuoco e un ragazzo di 26 anni non ce l’ha fatta: è morto all’ospedale Cardarelli.

Il ragazzo, a quanto apprende la Dire (www.dire.it), era già noto alle forze dell’ordine, e non si sa se gli spari sono stati un gesto di goliardia post partita o per una rapina finita male. Le indagini dei Carabinieri sono ancora in corso.