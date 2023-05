“La prima volta non si scorda mai” in scena al San Paolo di Rivoli

Lo spettacolo “La Prima Volta Non Si Scorda Mai” in cartellone al teatro San Paolo di Rivoli venerdì 5 e sabato 6 maggio

Ritornano le serate all’insegna della comicità al teatro San Paolo di Rivoli nelle serate di venerdì 5 e sabato 6 maggio con la brillante commedia “La Prima volta non si scorda mai”, spettacolo di chiusura della stagione 2022/23 che ha visto quasi a tutti gli spettacoli il “sold out”.

Cosa accade quando le persone vanno in crisi? Il più delle volte sono portate a fare scelte discutibili. Ad esempio, quando qualcuno perde il lavoro la terra gli cede sotto i piedi, nulla è come prima e svaniscono le antiche sicurezze. Tutto questo succede nella divertente commedia “La Prima Volta Non Si Scorda Mai”, scritta e diretta da Mario Cavallaro, prodotta da Campotheatro. Tre operai vengono licenziati. Non sanno come continuare a pagare le bollette o fare la spesa al market. Al più giovane del trio, interpretato da Sergio Cardinale, viene la brillante idea di fare una rapina e suggerisce l’idea ai suoi due colleghi interpretati da Mauro Stante e Niko Ferrucci. I due che ancora non hanno detto in casa di essere stati licenziati, Niko alla moglie interpretata da Patrizia Battaglia e Mauro alla compagna interpretata da Andrea Sacco, saranno disposti ad accettare l’offerta? E che ci fanno in un noto locale di drag queen insieme a quello stravagante gestore (interpretato da Tony Skandal)?

Altro non si può svelare, di certo lo spettacolo ha un ritmo incalzante, una storia divertente dove si ride e si ride ancora. Gli originali colpi di scena finali non possono sicuramente mancare. Le prime risate sono intorno alle 21.00.

La stagione al San Paolo prevede questi costi:

per tutti gli spettacoli biglietto unico a 15 euro.

entrata gratuita ai bimbi under 10 anni.

Si comincia intorno alle 21.00

Informazioni e prenotazioni al numero 3472211204

rivoliateatro@libero.it