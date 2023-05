Idrosadenite suppurativa: pazienti rischiano anche asma e dermatite

Idrosadenite suppurativa: secondo nuovi studi i pazienti hanno un maggior rischio di sviluppare anche dermatite atopica e asma

I pazienti con idrosadenite suppurativa sono risultati essere a rischio più elevato di sviluppare anche dermatite atopica e asma, ma non rinite o congiuntivite allergiche, secondo quanto emerso in una revisione e metanalisi pubblicata sulla rivista Dermatology.

Lo studio ha valutato il rischio di malattie allergiche come dermatite atopica, asma, rinite allergica e congiuntivite tra i pazienti con idrosadenite suppurativa in quanto «a causa della complicata interazione tra le malattie allergiche e la comunicazione della marcia atopica, è fondamentale fornire evidenze integrate del mondo reale riguardo all’associazione tra idrosadenite suppurativa e stato allergico» hanno scritto gli autori

I ricercatori hanno condotto una ricerca per studi di coorte, caso-controllo e trasversali pertinenti. I criteri di inclusione includevano studi clinici osservazionali che valutavano un’associazione tra idrosadenite suppurativa e malattie atopiche e includevano un gruppo di controllo comparativo appropriato non affetto dalla condizione cutanea.

Nell’analisi sono stati inclusi un totale di 12 studi (9 trasversali, 2 caso-controllo e 1 retrospettivo di coorte), di cui 8 condotti negli Stati Uniti, 2 in Europa e 2 in Asia. Per stabilire il rapporto di rischio dei pazienti con idrosadenite suppurativa che presentavano anche asma sono stati raggruppati i risultati di 4 studi trasversali che hanno coinvolto un totale di quasi 197mila partecipanti.

Rischio più elevato di sviluppare asma ed eczema

Nei pazienti affetti dalla malattia cutanea la prevalenza dell’asma era 1,50 volte superiore rispetto ai controlli e il rischio di dermatite atopica era significativamente più elevato, con un odds ratio aggregato di 4,10, secondo i modelli aggiustati degli studi trasversali, e di 3,07 dopo aver combinato i risultati di studi trasversali in modelli non aggiustati.

Un’analisi di sensibilità che ha riunito studi osservazionali che hanno valutato l’associazione tra idrosadenite suppurativa e dermatite atopica ha rivelato la persistenza della significatività (OR 3,34), mentre sulla base dei dati disponibili il rischio di sviluppare rinite allergica o congiuntivite allergica nei pazienti con idrosadenite suppurativa è risultato insignificante.

Tra le limitazioni dello studio, gli autori hanno menzionato l’impossibilità di effettuare analisi dei sottogruppi in base all’età, all’etnia o al sesso a causa dei dati limitati. Non è noto se la gravità dell’idrosadenite suppurativa sarebbe in grado di influenzare l’associazione osservata, e i modelli di aggiustamento nell’analisi dell’idrosadenite suppurativa e della dermatite atopica avevano un’elevata eterogeneità. Inoltre è possibile un errore di confondimento causato dall’uso medico, in quanto un maggiore utilizzo di risorse mediche potrebbe portare i pazienti con idrosadenite suppurativa e malattie dello spettro atopico a essere sovrarappresentati nei database rispetto ai soggetti con idrosadenite e senza altre comorbilità.

«In questa meta-analisi, le evidenze attuali hanno mostrato che il rischio di avere la dermatite atopica e l’asma erano entrambi più alti nelle persone con idrosadenite suppurativa» hanno affermato i ricercatori. «I medici dovrebbero essere consapevoli di questa associazione quando gestiscono i le persone con idrosadenite suppurativa e dovrebbero raccomandare loro di effettuare uno screening dello stato allergico».

