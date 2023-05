Curiosità del derby Milan – Inter e le quote della semifinale di Champions League 2023

Il derby della Madonnina è conosciuto in tutto il mondo perché si affrontano due squadre che hanno scritto la storia del calcio, che in totale hanno vinto 10 Champions e che si sono scontrate 306 volte, contando anche le gare non ufficiali.

Questa è la terza volta che Milan e Inter si affrontano in Champions League, e se all’apparenza potrebbero sembrare due squadre non strabilianti, in realtà sono due club con una rosa solida, vincitori degli ultimi due Scudetti di Serie A, dietro cui c’è tantissimo lavoro, infatti, i Nerazzurri hanno affrontato Barcellona e Bayern nei gironi, mentre il Milan se l’è dovuta vedere contro Atletico Madrid, Tottenham e Napoli.

Ecco tutte le curiosità statistiche del derby Milan – Inter e le quote della semifinale di Champions League.

Testa a testa, gol e bomber

Gli incontri ufficiali in cui il Diavolo si è scontrato con il Biscione sono 235, di cui 87 match sono stati vinti dai Nerazzurri, 79 dai Rossoneri e 69 gare sono terminate in pareggio.

I gol segnati in queste gare sono 326 per l’Inter e 310 per il Milan, il miglior marcatore di sempre della partita stracittadina è Andrij Shevchenko con 14 gol segnati in rossonero, segue Giuseppe Meazza a quota 13 gol con l’Inter e 1 con il Milan.

Tra i calciatori ancora in carriera si distinguono Lautaro Martinez che ha segnato ben 7 gol ai Diavoli e Zlatan Ibrahimovic, che ha segnato 8 gol con il Milan e 2 con l’Inter.

Derby social: Bauscia contro Cacciavit (spacconi contro cacciaviti)

La storia vuole che i tifosi milanesi chiamassero Bauscia gli interisti, e che quest’ultimi apostrofassero con il termine cacciavit i milanisti. I tifosi rossoneri venivano chiamati cacciaviti perché appartenevano al ceto operaio, a differenza dei tifosi interisti che erano “spacconi”, perché appartenevano alla borghesia milanese.

I derby in Champions League di Milan e Inter

Il primo derby Milanese in Champions porta le date del 7 maggio 2003 e del 13 maggio dello stesso anno, le gare terminarono rispettivamente 0 – 0 e 1 – 1, e passò il Milan per la regola del gol fuori casa che vale doppio, regola che è stata abolita proprio quest’anno.

Il derby del 2005 fu disputato il 6 e il 12 aprile, all’andata vinsero i Rossoneri per 2 – 0 e al ritorno ancora il Diavolo trionfò per 0 – 3. In entrambe le situazioni il Milan arrivò in finale, nel 2003 vinse la Champions contro la Juve ai rigori, nel 2005 perse contro il Liverpool, sempre ai rigori, nella famosa disfatta del 3 – 3 di Istambul.

Quote della semifinale Champions Milan – Inter

Le quote Milan – Inter danno i Nerazzurri come leggermente favoriti, in realtà mostrano statistiche migliori e uno stato di forma più consolidato ma le scommesse champions league sono sempre imprevedibili, infatti, il pareggio quotato a 3 potrebbe rivelarsi la migliore interpretazione di questo match.

Fra i calciatori che potrebbero entrare nel tabellino dei marcatori, bisogna tenere d’occhio Leao, Lautaro Martinez e Calhanoglu.