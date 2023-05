Come iniziare bene la giornata? Le 3 principali abitudini da eliminare entro le 10 del mattino!

Le abitudini che seguite entro le 10 del mattino possono determinare il vostro umore e i vostri livelli di energia per tutta la giornata. Il modo più semplice per disintossicare l’organismo e dare energia alla mente è quello di modificare i modelli alimentari e le abitudini mattutine.

La routine mattutina non si limita alla colazione

Cosa fare appena suona la sveglia al mattino? Il primo passo è… non rimandare la sveglia.

Godetevi i primi 60 minuti del mattino

Una vita di qualità implica l’adozione di abitudini sane e l’esclusione di quelle dannose. Quando si eliminano le cose tossiche dalla propria routine, si igienizza automaticamente l’agenda e si lascia spazio alle cose che aumentano la produttività. Ciò che decidete di fare nella prima ora dopo il risveglio influenza il vostro umore per tutta la giornata. Una volta suonata la sveglia, cercate di resistere a due tentazioni: rimandare la sveglia o usare il telefono.

Ogni volta che sonnecchiate, non fate altro che sabotare la vostra disciplina mattutina e sovrapporre o saltare le abitudini di routine. Iniziate la mattina con un bel bicchiere di acqua tiepida con un po’ di succo di limone e un cucchiaio di miele. Bevetelo a stomaco vuoto perché vi rinvigorirà ancora di più del caffè, equilibrerà la pressione sanguigna, la temperatura corporea e l’acidità. Fate lavorare i vostri muscoli con un leggero esercizio aerobico, jogging e un piccolo massaggio rilassante. La gamma delle migliori poltrone massaggianti shiatsu offre programmi di stretching, shiatsu, massaggio completo o mirato. Per 10-15 minuti durante il massaggio, si attiva la circolazione sanguigna e si stimola l’assorbimento dei nutrienti della dieta. Scoprite con Medicarelax.it, ulteriori informazioni sulle poltrone da massaggio giapponesi con meccanismo 5D!

Evitare di affrontare le battaglie della giornata a stomaco vuoto

Si dice che al mattino ci si debba nutrire come un re, ma la regola vale solo per gli alimenti con valore nutritivo e non è consigliabile mangiare grandi quantità di cibo o alimenti ad alto contenuto calorico. Quali sono gli alimenti che possono dare una scossa mattutina? Per esempio, il burro di arachidi contiene il peptide YY, un ormone che fa sentire sazi molte ore dopo l’ultimo spuntino.

Potete anche mangiare avena fatta in casa senza zucchero per ottenere le fibre di cui avete bisogno, yogurt senza grassi, frutta intera (non succo di frutta) per ottenere tutti i benefici di minerali e vitamine, pancake integrali con miele naturale, senza zuccheri aggiunti. Rinunciare allo zucchero a colazione aiuta a tenere lontana la stanchezza che può accumularsi durante la giornata.

Definizione delle priorità e regola del “mangia la rana

Quando ci si sveglia al mattino, la prima cosa a cui si pensa sono i compiti da svolgere quel giorno. I segreti per avere una mente serena e un lavoro produttivo sono l’organizzazione delle attività, la definizione delle priorità e l’affrontare i compiti più difficili. La regola del “Mangia la rana” prevede che si inizi il programma con il compito più urgente o con quello più difficile che si è tentati di rimandare.

Al mattino, dopo il riposo, un po’ di esercizio fisico, un massaggio e una sana colazione, le vostre risorse energetiche sono al massimo. Approfittatene e concentratevi sui compiti più impegnativi. Una volta affrontate le cose più difficili, vi sentirete più liberi e sicuri di voi stessi per affrontare il resto della giornata.