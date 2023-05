“Architettura e Natura”: le fotografie di Françoise Jeudy a Veneiza

La mostra “Architettura e Natura”, fotografie di Françoise Jeudy, aperta al pubblico da oggi allo spazio Multimedial Laboratory Art Conservation di Venezia

Da venerdi’ 5 maggio 2023, alle 16, sarà possibile visitare, presso lo spazio Multimedial Laboratory Art Conservation (Venezia, cannaregio 2588, fondamenta della Misericordia) ARCHITETTURA E NATURA fotografie di Françoise Jeudy.

La mostra resterà aperta fino al 28 maggio 2023 con il seguente orario: mercoledi, giovedi e venerdi dalle 16 alle 20, sabato dalle 15 alle 20, domenica dalle 11 alle 16. Ingresso libero.

Saranno a disposizione del pubblico libri di fotografie di Françoise Jeudy-Krantz e di poesie di Jean-Michel Jeudy.

L’esposizione è a cura di Roberta Lombardo. L’architettura e la natura è il filo conduttore del percorso espositivo, formato da una trentina di opere e suddiviso in 5 sezioni.

Prima fra tutte SINGAPORE, megalopoli leader per il connubio tra acciaio, vetro e vegetazione. Le foto sono tratte dal libro Singapour, de verre, d’acier et d’orchidées.

Segue una selezione dalla raccolta di poesie del marito, Jean-Michel Jeudy, ELLE MON ILE, che unisce poesie e illustrazioni fotografiche sulla natura.

La serie LOTUS nasce dal cortometraggio fotografico (visibile in mostra) che ha permesso a Françoise Jeudy di accedere al concorso nazionale della Fédération Photographique di Francia.

I ritratti delle quattro età della vita sono presentati nella sezione NATURA UMANA.

Infine, una visione originale della Serenissima è presentata in PARADOXES VENITIENS dove le linee architettoniche giocano con l’occhio.

Françoise Jeudy-Krantz, nata a Strasburgo, ha sempre visto la propria madre fotografare e filmare. La sua prima proiezione di diapositive risale al 1972, quando segui’ le Olimpiadi di Monaco come hostess. Una ventina di anni fa, quando sono apparse le macchine fotografiche digitali si è tuffata con entusiasmo e passione all’utilizzo di in questi nuovi strumenti. Il suo campo di predilizione fotografica è eclettico.

Numerose sono le esposizione alle quali ha partecipato, sia personali a Strasbourgo, Brides-les-Bains e Méribel, che collettive con i colleghi del Photo-Cine-Club d’Alsace in gallerie o al Festival International de photo di Benfeld.

L’artista frequenta diversi Photo Club in Francia (Alsazia, Mougins, Cannes) e fa parte della Féderation Photographique de France. E’, con il marito Jean-Michel Jeudy, membro dell’Accademia delle scienze, delle Lettere e delle Arti d’Alsazia.

EMOIS è l’ultima raccolta di poesie del marito che Françoise ha illustrato. Alcuni testi e foto evocano Venezia con emozione.

Mail: lesjeudy67@gmail.com

Site internet: www.lesjeudy.net