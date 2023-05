Alice Phoebe Lou torna in concerto in Italia a Novembre 2023

, insieme alla sua band, tornerà a incantare il pubblico milanese in occasione della data unica italiana delin occasione del tour europeo con cui porterà i brani del suo 5° album in studio. I biglietti per lo show saranno acquistabili sui circuiti ufficiali Ticketmaster DICE.fm. Lo show sarà arricchito da molte delle canzoni incluse nei 3 album pubblicati dall’artista sudafricana a partire dal 2020: dalle ballad più intime fino ai pezzi più movimentati conditi dall’energia della band, si prospetta uno show in grado di suscitare le emozioni e i sentimenti più profondi, fino a far ballare e scatenarsi.

Alice Phoebe Lou si è trasferita a Berlino per diventare una musicista di strada professionista nel 2013. Un anno dopo, grazie ai soldi guadagnati suonando per le strade di Berlino, ha autoprodotto il suo EP di debutto Momentum. Da allora ha pubblicato 4 LP in studio, 2 LP dal vivo, 1 EP e alcuni singoli come artista indipendente. Non contaminata dall’ambizione commerciale, Alice si esibisce ancora per strada, quando le circostanze lo consentono e non si trova in tournée.

Alice e la sua band si sono esibiti in 102 spettacoli nel corso del 2019. Durante lo stop delle tournée del 2020, Alice ha deciso di aprire a Berlino uno studio con i suoi amici musicisti, per avere un luogo dove poter lavorare sulla loro musica e sviluppare collettivamente le proprie abilità di produzione delle proprie registrazioni.

Da sessioni di registrazione sull’isola di Vancouver, è nata Child’s Play. Alice ha deciso che questa sarebbe stata una pubblicazione a sorpresa, un inaspettato regalo di fine anno per suoi fan. Così, senza preavviso, il 2 dicembre del 2021 l’artista ha pubblicato l’album a livello globale, per il divertimento di tutti. In arrivo nel 2023 il 5° album in studio della cantautrice sudafricana insieme alle 25 date del nuovo tour europeo.