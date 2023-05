Perché dovresti passare al tabacco riscaldato

Sebbene siamo fin troppo consapevoli degli effetti negativi che l’industria del tabacco ha sulla salute pubblica, è anche chiaro che fumare, per molti consumatori, fa parte della propria vita quotidiana. Gli avvertimenti sulle etichette dei prodotti e le campagne di sensibilizzazione fanno ben poco per scoraggiare gli utenti. Per alcuni il fumo può essere un modo per godersi un momento di temporaneo sollievo dallo stress quotidiano, mentre per altri è uno stile di vita di cui non si può fare a meno.

Quindi, ha senso che l’industria del tabacco abbia compiuto grandi sforzi per sviluppare modi più sicuri per il consumo di tabacco utilizzando le tecnologie più all’avanguardia. Tra i sistemi più recenti abbiamo i dispositivi Heat-Not-Burn che consentono agli utenti di godersi il tabacco riscaldato come alternativa più sicura alle sigarette tradizionali.

Ma cos’è il tabacco riscaldato e perché è così popolare? Quali sono i suoi vantaggi? E, cosa più importante, perché dovresti abbandonare le sigarette e adottare un dispositivo Heat-Not-Burn? Cerchiamo di capirlo insieme.

Cos’è il tabacco riscaldato e come funziona?

Il tabacco riscaldato è l’alternativa più recente e più sicura alle sigarette tradizionali e utilizza dispositivi elettronici detti “Heat-Not-Burn” (HNB). Questi dispositivi riscaldano dei bastoncini di tabacco lavorato (o di prodotti simili) a una temperatura molto più bassa delle sigarette, producendo un aerosol inalabile contenente livelli inferiori di sostanze chimiche tossiche rispetto al fumo prodotto dalla combustione del tabacco.

Poiché questa tecnologia è relativamente nuova, il tabacco riscaldato è ancora sotto stretto controllo in molti paesi. Tuttavia, la sua popolarità è in costante aumento con sempre più fumatori che optano per i bastoncini riscaldati rispetto allo svapo e alle sigarette tradizionali.

Se anche tu sei un fumatore, potresti pensare: “Ho sempre fumato sigarette, perché dovrei cambiare? Che vantaggio ne ricavo?” Bene, esploriamo insieme alcuni dei motivi per cui il mondo si sta spostando verso questo nuovo modo di fumare.

Il tabacco riscaldato è meno dannoso delle sigarette tradizionali.

Sì, è vero, e questo dato è supportato dalla ricerca.

Il fumo di tabacco contiene oltre 7000 sostanze chimiche di cui circa 250 sono considerate altamente tossiche e legate a malattie cardiache, BPCO, ictus, malattie polmonari, indebolimento del sistema immunitario, diabete, ecc. I liquidi da svapo non sono diversi in termini di livelli di tossicità. Il tabacco riscaldato, d’altra parte, fornisce un’alternativa molto più sicura e più piacevole.

Gli studi dicono che rispetto al fumo delle sigarette tradizionali, gli aerosol prodotti dai dispositivi HNB contengono fino al 95% in meno di livelli di sostanze chimiche tossiche, il che è notevole. Inoltre, è stato riscontrato che le persone che sono passate al tabacco riscaldato hanno un rischio ridotto di malattie polmonari e malattie cardiovascolari rispetto agli utilizzatori di sigarette tradizionali.

Potrebbe aiutarti a smettere di fumare.

Ok, quindi il tabacco riscaldato è più sicuro delle sigarette tradizionali e dello svapo, ma non è tutto! Infatti, può anche aiutarti a smettere del tutto di fumare fornendoti una scelta più ampia di prodotti con quantità variabili di nicotina o anche completamente prive di quest’ultima.

Ad esempio, i bastoncini senza tabacco NEAFS contengono dallo 0 all’1,5% di nicotina, così da permetterti di smettere di fumare gradualmente. Inoltre, NEAFS offre anche alternative prive di nicotina e a base di foglie di tè di alta qualità in una varietà di gusti, così da soddisfare anche i palati più esigenti.

Proteggi la tua famiglia dal fumo passivo.

Forse, uno dei motivi principali per cui i fumatori passano ai prodotti HNB è per tutelare la salute delle proprie famiglie e di coloro che li circondano.

La ricerca stima che circa 41.000 non fumatori muoiono ogni anno a causa di complicazioni di salute causate dall’esposizione al fumo passivo. Inoltre, i bambini e i neonati corrono un rischio ancora maggiore di contrarre malattie gravi.

Il tabacco riscaldato, invece, non produce fumo e protegge i tuoi cari dall’esposizione non necessaria a sostanze chimiche altamente tossiche.

Il tabacco riscaldato è conveniente.

Considerando i vantaggi che il tabacco riscaldato offre, c’è da dire anche che questo è anche più conveniente rispetto alle sigarette tradizionali. Un recente studio sui costi del tabacco riscaldato in diversi paesi del mondo, infatti, ha rilevato che il prezzo di 20 bastoncini di tabacco riscaldato fosse quasi lo stesso di 20 sigarette Marlboro.

Qual è la migliore marca di tabacco riscaldato?

Ploom, glo e IQOS sono alcuni dei marchi di tabacco riscaldato più popolari sul mercato. NEAFS è un altro marchio che sta crescendo in popolarità tra i consumatori di tabacco riscaldato. Il punto forte di NEAFS è che i propri bastoncini per dispositivi HNB non contengono foglie di tabacco ma foglie di tè verde di alta qualità intrise di nicotina. Pertanto, queste ultime sono molto più salutari delle alternative più commerciali, poiché le foglie di tè verde non contengono alti livelli di sostanze chimiche tossiche come con le foglie di tabacco.

L’ampia gamma di aromi offerti da NEAFS comprende: mentolo, mirtillo, mojito, fragola e caffè, il che garantisce un modo completamente nuovo di gustarsi la nicotina con meno effetti collaterali.

Conclusioni

Questo articolo non ha lo scopo di incoraggiarti a fumare, ma piuttosto di farti capire che esistono alternative più sane alle sigarette tradizionali. Quindi, se hai intenzione di fumare comunque, perché non farlo in un modo più sicuro?

In conclusione, il passaggio al tabacco riscaldato fornisce un’alternativa molto più salutare sia per il fumatore che per l’ambiente circostante.