“Indovina chi viene a cena” torna su Rai 3: le anticipazioni

Su Rai 3 torna “Indovina chi viene a cena”, il programma di inchiesta sulla sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare di Sabrina Giannini

Nuovo appuntamento, giovedì 4 maggio alle 21.20 su Rai 3, con “Indovina chi viene a cena”, il programma di inchiesta sulla sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare di Sabrina Giannini, con una puntata che racconta cosa ci sia davvero dietro gli slogan e le iniziative definite sostenibili. Considerando che ogni attività ha un impatto sul pianeta, l’inchiesta mostrerà come la transizione ecologica resti ancora per lo più un’opera di greenwashing – spesso più annunciato che realizzato – con un futuro ancora lungo e tortuoso soprattutto in settori molto inquinanti come l’industria della moda e dell’edilizia.

Il programma svelerà come vengono prodotti i tessuti degli abiti che indossiamo e come sono costruiti gli edifici in cui viviamo e lavoriamo, che sono un po’ la nostra terza pelle, e spiegherà quanto, in questi due settori, la spinta all’efficientamento energetico sia davvero un processo sostenibile.