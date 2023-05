Fuori “Lucy”, il nuovo singolo di Nigra

Online il brano “Lucy”, nuovo singolo di Nigra anticipazione dell’album di debutto. Il pezzo è un concentrato di sperimentazione grazie ai Not So Human

Fuori il brano “Lucy“, nuovo singolo di Nigra anticipazione dell’album di debutto. Il pezzo è un concentrato di sperimentazione grazie all’arduo lavoro effettuato dai Not So Human, gruppo di producer tra i più forti del momento, che hanno mischiato un suono “cinematic” a evidenti sfumature Future Bass, creando così un sound adatto ad un testo che mette insieme vita reale e momenti di follia mentale quasi onirici. Segnato da forti atmosfere esoteriche, Lucy vuole essere come un quadro, di libera interpretazione.

La copertina anche questa volta è opera di Roberto Cannarile, uno dei 3D artist più forti della provincia di Taranto.

Niccolò Gravina, classe 96, in arte Nigra nasce a Taranto e comincia a fare musica all’età di 10 anni. Dopo “Per Forza“, il suo primo singolo, nel 2019 fonda la sua prima label indipendente: la Rockabilly Circus. Il suo AKA “Rockabilly Baby” nasce con l’idea di unire la musica club con un’attitudine più rock, ed è proprio da questo che deriva il nome della sua etichetta, la ricerca musicale che Nigra intraprese era proprio rendere dei suoni derivanti da generi come il punk e l’emo più affini ad un ambiente come il club (nel senso più americano del termine) ispirandosi a figure come quella di “Elvis Presley” e cercando di riproporre, con suoni e atmosfere più moderne, l’impatto di quel tipo di musica. Dal 2019 al 2020 pubblica svariati progetti come “666“, “Tu & Io EP“, “Ok Ciao” e tanti altri.

Nel 2021 Nigra firma con Sorry Mom! e nel 2022 entra a far parte di Be NEXT Music con il supporto di Sony Music Italia, al momento è al lavoro sul suo primo disco ufficiale che uscirà nel 2023. Il genere di Nigra è molto eterogeneo, si passa dal pop sperimentale al punk rock, dall’elettronica “Future Bass” all’urban più moderno il tutto però unito da una scrittura molto emotiva e a tratti cosìreale che a volte non può far a meno di essere un tantino politicamente scorretta, da lui stessa definita “psychodolce” che, con il suo equilibrio, riesce ad essere semplice ed efficace per tutti i generi con cui Nigra sceglie di esprimersi.