Dietrofront: nonostante il Covid si registra la semifinale di Amici

Amici 22: la registrazione della semifinale ci sarà nonostante i casi di positivi al Covid. Secondo il profilo ‘Amici News’, la registrazione è in programma venerdì pomeriggio o sabato mattina

Era stata annullata ma invece la registrazione ci sarà: la semifinale di Amici22 (la puntata destinata ad andare in onda sabato 6 maggio) si registrerà o venerdì alle 15 o sabato mattina alle 11. la notizia è stata diffusa poco fa dal profilo Twitter ‘Amici news’ che segue da vicino la redazione del programma. “Attendiamo conferma per il giorno esatto”, si legge nel tweet.

Aveva destato scalpore, ieri, la notizia della registrazione annullata dopo lo scoop sul Covid all’interno della casetta di Amici: Dagospia aveva infatti diffuso la notizia di un focolaio all’interno del talent ed era emerso che la registrazione della semifinale (che doveva essere giovedì 4 maggio) sarebbe stata annullata. Non sarà così, a quanto pare, e la registrazione verrà recuperata o venerdì o sabato.

IL CASO COVID AD AMICI 22

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza e Deianira Marzano, i due allievi positivi al covid sarebbero Maddalena e Mattia. Tuttavia, l’altro ieri, la madre della ballerina aveva affermato di non aver avuto notizie dalla figlia su un presunto contagio. “Ieri mi ha chiamato Maddy”, ha scritto in un messaggio, “non mi ha parlato di covid. Lei era felicissima ma stanca perché era in studio a provare dalle 8”.

In un video messaggio diffuso sui social, Cricca (l’eliminato dello scorso serale) aveva invece affermato di dover rinunciare ad un incontro con i fan perché non in salute. Qualcuno ha ipotizzato che potesse essere lui uno degli allievi positivi al covid. Ma non solo.