Il Covid nella casa di Amici: salta la registrazione della semifinale

Entra il covid nella casetta di Amici 22. Sta facendo il giro del web la notizia di un focolaio all’interno del talent. A lanciare l’indiscrezione è Dagospia, secondo cui almeno due allievi sarebbero risultati positivi al test. Sul web è scoppiato il toto-nome e la registrazione della semifinale in programma giovedì 4 maggio è stata annullata.

IL CASO COVID AD AMICI 22

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza e Deianira Marzano, i due allievi positivi al covid sarebbero Maddalena e Mattia. Tuttavia, nella giornata di ieri, la madre della ballerina ha affermato di non aver avuto notizie dalla figlia su un presunto contagio. “Ieri mi ha chiamato Maddy”, ha scritto in un messaggio, “non mi ha parlato di covid. Lei era felicissima ma stanca perché era in studio a provare dalle 8”.

In un video messaggio diffuso sui social, Cricca (l’eliminato dello scorso serale) ha affermato di dover rinunciare ad un incontro con i fan perché non in salute. Qualcuno ha ipotizzato che possa essere lui uno degli allievi positivi al covid. Ma non solo.

Voci di corridoio affermano che sia aumentato il numero dei positivi tra gli allievi, e che ci siano stati molti contagi anche nel dietro le quinte del talent.

Al momento sono solo voci, ma l’annullamento della registrazione in programma giovedì prossimo sembra confermare il caso covid ad Amici 22.