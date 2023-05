Tragedia a Montefalcione: ragazza muore folgorata nella vasca da bagno

Tragedia a Montefalcione, ragazza trovata morta nella vasca: sul caso indagano i carabinieri che non escludono l’ipotesi che sia rimasta folgorata dallo smartphone in ricarica caduto nell’acqua

Tragedia a Montefalcione, in provincia di Avellino, dove, nella serata di ieri, una ragazza di 16 anni è stata trovata morta in casa. Sul caso indagano i carabinieri che non escludono l’ipotesi di un decesso causato da un corto circuito. La ragazza, infatti, sarebbe morta mentre era nella vasca da bagno, dove sarebbe caduto uno smartphone in ricarica.

“Una notizia che mai avremmo voluto ci giungesse, che abbiamo sperato fino all’ultimo non fosse vera. L’impatto, poi, con la realtà amara, triste, drammatica e angosciosa. Montefalcione – così si sono espressi il sindaco Angelo Antonio D’Agostino e i componenti dell’amministrazione comunale come riferisce la Dire (www.dire.it) – è stata colpita al cuore: le è stato portato via tragicamente uno dei suoi fiori più giovani e belli. L’intera cittadinanza è turbata, addolorata da questa improvvisa, innaturale quanto inaccettabile perdita. In questo momento di immensa tristezza e inspiegabile dolore, sentiamo il bisogno di abbracciare la famiglia di Mariantonietta, perché sentano il conforto e il calore da parte di tutta la comunità”.