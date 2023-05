“Proxima” è il nuovo spaziale singolo di Arkell

“PROXIMA” è il nuovo singolo dance del giovane produttore romano Arkell con l’etichetta discografica italiana TRB rec di Andrea Tognassi – Music Publishing

Nella continua ricerca di uno stile unico, Arkell in questa sua nuova produzione si è concentrato sulla ricerca dell’emozione, che porta l’ascoltatore in un viaggio interstellare nel suono. Matteo Cacciotti, in arte Arkell, è un giovane Dj e produttore romano.

All’età di 15 anni si appassiona al mondo della musica House, iniziando a fare serate come dj in diversi locali della sua città, per poi farsi conoscere anche fuori dalla sua regione, lavorando come Resident Dj sulla riviera romagnola.

Con il passsare del tempo incomincia a dedicarsi anche alla produzione musicale e nel 2019 firma il suo primo contratto con Digital Distribution Bundle (sub label dell’etichetta discografica italiana TRB rec), con cui inizia il suo percorso formativo ed affina le sue tecniche di produzione.

Dopo i primi successi, ottiene nel 2022 un contratto discografico con la main label TRB rec e pubblica i suoi nuovi singoli Kaleidoscope, SuperFest e Breaking Your Love.

Nella sua continua ricerca di perfezionamento del suono e di emozioni, nasce la sua ultima produzione PROXIMA caratterizzata da un sound avvolgente.