Straid torna con il nuovo singolo “Rivalmare”

In rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Rivalmare”, il nuovo singolo di STRAID con il featuring di Why Roci

“Rivalmare” è una ballata intima che racconta di ricordi e cicatrici, di voci da ignorare e la speranza di un nuovo sorriso. Il brano riesce a coniugare un testo classico ad innovativi spunti per quanto riguarda la produzione e la scelta dei suoni.

La canzone è impreziosita dal featuring di Why Roci, rapper e cantautore fiorentino che grazie alle sue rime riesce a portare il pezzo verso sfumature ancora diverse.Spiega l’artista a proposito del brano: «Rivalmare per me è stata la sfida più grande da quando sono diventato Straid, rappresenta come in un quadro un pezzo della mia vita e sono felice dei colori che ho scelto per dipingerlo. È una canzone sincera, che parla di cambiamenti e di tutto quello che possono portare con se. Ho voluto fortemente aprirmi il più possibile con questa canzone».

Biografia

“STRAID” è la nuova genesi della vita artistica di Marcello Stride.

Marcello nasce principalmente come chitarrista ma negli anni la voglia di mettersi alla prova lo spinge ad intraprendere la strada della produzione che gli darà la possibilità di lavorare con piccole realtà della scena musicale fiorentina e di interfacciassi con nuovi sound.

Da qui nasce la voglia di esporsi ancora di più e nel 2022 nasce il progetto “STRAID”.

Una nuova veste musicale, nuovi stimoli, nuovi obiettivi.

Tramite “Fantasmi”, il nuovo EP uscito il 3 giugno 2022, l’artista propone un assaggio della sua nuova visione musicale con quattro pezzi molto diversi fra loro ma uniti da una trama ed obiettivo comune, far conoscere la sua nuova visione artistica.

Poco dopo, a luglio 2022 rilascia il singolo “Stupida Paranoia”, selezionato da Radio Deejay per il Contest “Deejay On Stage” tenutosi a Riccione nel mese di Agosto.