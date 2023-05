Previsioni meteo 2 maggio 2023: il maltempo si sposta al Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 2 maggio 2023: piogge e locali rovesci su gran parte dell’Italia, specie sulle regioni meridionali

Il mese di maggio ha preso il via con condizioni meteo all’insegna del maltempo sull’Italia a causa dell’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che ha portato piogge e temporali da Nord a Sud. Nella giornata di oggi avremo ancora tempo instabile, specie sulle regioni meridionali, ma le precipitazioni non risparmieranno buona parte del Nord e del Centro in particolare nelle ore pomeridiane. Avremo residua instabilità fino a mercoledì al Centro-Sud ed Emilia-Romagna. Il prosieguo della prima settimana di maggio, secondo il modello europeo ECMWF, potrebbe far registrare l’arrivo di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale, quindi con possibile miglioramento del tempo anche sull’Italia. L’alta pressione potrebbe durare fino a sabato, poi già da domenica non è escluso un nuovo peggioramento del tempo al nord e parte del centro per l’ingresso di una nuova saccatura atlantica.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 2 maggio 2023.

Al Nord: Al mattino molte nuvole con piogge e acquazzoni sparsi su Triveneto ed Emilia Romagna, anche a carattere di temporale, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora molte nuvole con piogge sparse al Nord-Est, variabilità asciutta altrove. In serata piogge che insistono soprattutto sulla Romagna, anche a carattere di temprale, più asciutto ma con molte nuvole altrove. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori ma con tempo asciutto, locali piogge su Marche, Abruzzo e basso Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto sulle zone interne. In serata ancora precipitazioni su gran parte delle regioni, più asciutto sulla Toscana. Temperature minime stabili o in calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio insiste il maltempo su tutte le regioni con temporali anche intensi su Molise e Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con acquazzoni e temporali sparsi soprattutto sui settori Peninsulari. Temperature minime stazionarie e massime in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

