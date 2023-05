Arredo giardino: JYSK presenta la collezione Outdoor 2023

Arredare il giardino e gli spazi esterni: per la collezione outdoor 2023 JYSK propone nuovi mobili e accessori con un assortimento ispirato alla natura

JYSK propone nuovi mobili da giardino per la prossima stagione da vivere all’aperto. Per la collezione outdoor 2023 l’attenzione si è concentrata sulla creazione di un assortimento ispirato alla natura. “Abbiamo aggiunto diversi nuovi prodotti dal look naturale, che si adatta alle attuali tendenze scandinave e conferisce alle aree esterne un aspetto più morbido e rilassato“, afferma Hans Christian Ziegler Bruun, Category Manager per l’assortimento outdoor di JYSK.

Tra i nuovi arredi, si possono trovare il set lounge ILLERUP con piano del tavolo in teak massiccio o le sedie FJELLERUP, che si abbinano al tavolo HOLTE in legno di acacia.

La gamma comprende anche alcuni prodotti all’insegna della sostenibilità come la serie SADBJERG, che consiste in una poltrona lounge e in sedie impilabili realizzate in plastica oceanica, alluminio riciclato e legno riciclato certificato FSC© (FSC® N001715).

“Dovuta alla grande richiesta da parte dei nostri clienti, quest’anno abbiamo aggiunto il tavolo TAGEHOLM, il nostro primo tavolo rotondo per esterni con la possibilità di aggiungere una prolunga. In questo modo è facile creare spazio per ospitare più persone“, afferma Hans Christian Ziegler Bruun.

GIARDINO O TERRAZZA?

JYSK rende semplice arredare gli spazi esterni, sia che si tratti di un balcone, di una terrazza, di un bordo piscina o di un giardino. Le piante in vaso e le fioriere sono ottimali per essere utilizzate come divisori di ambienti che possono dare la sensazione di spazi esterni separati. È possibile, ad esempio, aggiungere una pianta alta nel vaso SANSEBIE o piante più piccole nella fioriera MYRHAUK per schermare una zona lounge.

I nuovi lettini IANO, HALLING e UGILT, con la loro doppia funzione lounge, creano uno spazio per riunire la famiglia al sole. Le parti separate dei lettini consentono inoltre di utilizzarli come due lettini separati. Aggiungendo uno dei tanti nuovi ombrelloni accanto ai lettini si può poi anche godere dell’ombra in totale relax: “I nuovi ombrelloni con frange come STENSTRUP e YPPENBJERG rappresentano una tendenza che vediamo diventare sempre più popolare. I nostri ombrelloni sono anche un modo semplice per dare al giardino un tocco diverso con colori e motivi decorativi“, afferma Hans Christian Ziegler Bruun.

Per saperne di più sulla collezione Outdoor JYSK, consultare il sito web JYSK.it.