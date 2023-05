A Roma il congresso della Società Italiana d’Igiene

All’Ergife Palace Hotel di Roma, torna il 56° Congresso Nazionale della Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SitI)

Dal 2 al 5 Maggio 2023, presso l’Ergife Palace Hotel di via Largo Lorenzo Mossa 8 a Roma, torna il 56° Congresso Nazionale della Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SitI). Contemporaneamente, nella stessa location, si svolgerà anche il 17° Congresso Mondiale di Sanità Pubblica (2-6 Maggio 2023).

Appuntamento, quindi, per il 2 Maggio, alle ore 13:30, con la Cerimonia di Apertura del Congresso Nazionale della Società Italiana d’Igiene. La Prof.ssa Roberta Siliquini, in qualità di Presidente SItI, farà gli “onori di casa” con un discorso inaugurale e, dopo il classico “Saluto delle Autorità”, spazio alla Relazione magistrale “L’Europa e la Prevenzione”, a cura del Prof. Walter Ricciardi, Coordinatore del Comitato scientifico e organizzativo del 17th World Congress on Public Health.

A seguire, la prima sessione plenaria, in cui si parlerà di “Strategie di contrasto all’esitazione vaccinale: il ruolo della Sanità pubblica”. L’esitazione vaccinale è un fenomeno conseguenza di diversi fattori, fra cui la mancanza di fiducia da parte dei cittadini nei confronti delle Istituzioni sanitarie. Nell’incontro si parlerà di “web e vaccine-confidence”, di azioni da intraprendere a livello nazionale e locale per arginare questo fenomeno, ma anche di “digitalizzazione e metaverso: un’apertura verso il futuro”.

Nella serata – dalle ore 18 alle 19:30 – invece, la Società Italiana d’Igiene ha organizzato un incontro nel quale interverranno quattro ex Ministre della Salute, l’On. Rosy Bindi, la Sen. Mariapia Garavaglia, l’On. Livia Turco e la Sen. Beatrice Lorenzin. Le ex Ministre dialogheranno, basandosi sulle esperienze del passato, per migliorare il futuro del nostro Servizio Sanitario Nazionale.

Dal 3 al 5 Maggio il 56° Congresso Nazionale SItI affronterà e analizzerà le tematiche più importanti e di stretta attualità. Il secondo giorno, per esempio, da non perdere la sessione plenaria “Economia di guerra e impatto sulla Sanità pubblica”. Un incontro in cui i relatori discuteranno sulla crisi economica e le disuguaglianze di salute, della sostenibilità dei sistemi sanitari nell’attuale scenario geopolitico, ma anche delle emergenze sanitarie, con un occhio rivolto all’integrazione di tutte quelle attività volte a minimizzare i rischi posti dalle malattie infettive.

Durante il Congresso Nazionale SItI sono in programma degli incontri anche sul ”Ruolo dell’Igienista nella formazione multidisciplinare alla prevenzione” e su “Ambiente e decisioni operative: il ruolo della Sanità pubblica”. Saranno dedicate delle sessioni plenarie, infine, a “Antimicrobico resistenza e strategie di contrasto in Sanità pubblica” e a “Leadership e Management in Sanità pubblica”.