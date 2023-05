A Le Iene su Italia 1 parla Gisella Cardia, la veggente di Trevignano

A Le Iene su Italia 1 parla la veggente della Madonna di Trevignano: Gisella Cardia è stata al centro delle cronache e delle polemiche per il caso delle lacrime di sangue

Dopo aver monopolizzato l’attenzione dei media per intere settimane, Maria Giuseppina Scarpulla, meglio conosciuta come Gisella Cardia, parla per la prima volta a Le Iene. La sedicente veggente dietro l’ormai celebre Madonna di Trevignano racconterà la sua verità nella puntata in onda questa sera, martedì 2 maggio, in prima serata su Italia 1.

In una lunga intervista a Gaston Zama, la donna ripercorre tutta la vicenda, rispondendo alle domande che, in questi mesi, hanno creato più scalpore, dalle presunte stigmate alla moltiplicazione degli gnocchi.

IL CASO DELLA MADONNA DI TREVIGNANO

Gisella Cardia, ricorda la Dire (www.dire.it), è stata al centro delle cronache e delle polemiche per aver detto di aver visto lacrimare sangue dal volto della statuetta riportata da Medjugorje e di ricevere dalla Madonna messaggi per i fedeli. In un’intervista rilasciata a Bruno Vespa nel programma ‘5 minuti’, la custode ha smentito l’ipotesi che il sangue che lacrima dalla statuetta sia di maiale, affermando che i Ris abbiano analizzato il sangue sia suo che del marito.