“Titoli di coda” è il nuovo singolo di Luca Notaro e Foolviho

TITOLI DI CODA: è il primo capitolo di una storia d’amore raccontata in tre singoli che raggrupperanno il mini ep dell’artista campano.

Il brano si esprime in una dimensione domestica fatta di gatti, libri presi in prestito e dialoghi interiori.

Il beat prodotto da FOOLVIHO lascia intimità ad un brano acustico registrato in pieno stile Lo-Fi.

Luca Notaro è un chitarrista e cantautore classe ’96, dalla provincia di Napoli. Dall’ età di 17 anni si forma come chitarrista in giro per i locali di Napoli e provincia, partecipando ad eventi e Festival, accompagnando sul palco artisti come Serena Rossi e Grazia Di Michele.

Comincia il suo percorso da compositore e cantautore nel 2019 con L’EP “About It”: 5 brani tra cui composizioni strumentali e canzoni in ingleseNel 2020 pubblica la Live Session in Studio di ‘‘Blues #5 (Ubriaco di Autostima)”.

Nel marzo 2021 cominciano le sue pubblicazioni più vicine al cantautorato come ‘‘Sai”; continua pubblicando collaborazioni in brani come ‘’California-Napoli’’ e ‘’sospeso, confuso, rinato’’. Il 2022 si apre con ‘’Luci in galleria’’ una ballad dal testo ispirato e malinconico, un misto tra l’attitudine blues del cantautore e il beat lo-fi di Foolviho, produttore del brano.

Continuano le pubblicazioni nello stesso anno con “Kit-Kat” pubblicato per NEEDA e “ORA CHE” brano in collaborazione con artisti della scena campana come PeppOh, Ugo Crepa e Calmo.