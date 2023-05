Su Toon Googles le due stagioni di “Bat Pat” in lingua inglese

La popolare serie animata per bambini “Bat Pat” disponibile sulla celebre piattaforma in lingua inglese (VOD e streaming)

Atlantyca Entertainment ha siglato un nuovo accordo con il principale servizio globale di intrattenimento on-demand per bambini Toon Googles per la sua popolare serie animata per bambini “Bat Pat”. A partire dal prossimo maggio, le due stagioni della serie saranno infatti disponibili sulla celebre piattaforma in lingua inglese (VOD e streaming).

L’accordo vede l’adorato pipistrello di Atlantyca “volare” in Europa (Germania, Regno Unito, Paesi Nordici, Baltici, Paesi dell’Europa dell’Est e altri), Asia, Nord America, Australia e Nuova Zelanda.

“Bat Pat” racconta le spaventose e divertentissime avventure di Bat Pat, un pipistrello parlante, e dei fratelli Silver: Martin, Leo e Rebecca. La loro missione è svelare i misteri delle creature soprannaturali che vivono in ogni angolo di Fogville, una piccola città dove succedono le cose più strambe del mondo, una calamita per mummie, lupi mannari, mostri marini e… lupi mannari l’abbiamo detto? Ma queste creature soprannaturali non sono cattive come sembra, hanno solo qualche “problemino”: i nostri eroi incontreranno vampiri senza denti, streghe incapaci di volare e fantasmi la cui paura più grande sono… i fantasmi! Toccherà a Bat Pat e ai fratelli Silver aiutare i loro nuovi e stravaganti amici, tra irresistibili equivoci e mille comiche avventure.

L’annuncio segue a breve distanza il recente accordo grazie a cui la seconda stagione di “Bat Pat” è stata resa disponibile sul canale di streaming per bambini e famiglie Happy Kids, incrementando notevolmente la notorietà del personaggio presso il pubblico degli Stati Uniti.