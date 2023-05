Su Rai 2 prima serata con “Ncis Los Angeles” e “Blue Bloods”

Azioni ed emozioni in prime time su Rai 2 con “Ncis Los Angeles” e “Blue Bloods”: ecco la trama degli episodi in onda stasera

Azione ed emozioni per la serata di Rai 2, lunedì 1° maggio. Alle 21.20, in prima visione assoluta, il nuovo episodio di “Ncis Los Angeles”, la costola della popolarissima serie sul servizio investigativo della marina statunitense ambientata nella metropoli californiana. Nell’episodio “In trappola” la detective Whiting si presenta alla porta di casa di Kensi e Deeks per chiedere aiuto: è ricercata dalla polizia ma lei sostiene che qualcuno dei suoi colleghi corrotti stia cercando di incastrarla, attribuendole l’omicidio di un agente. Intanto Rosa sta crescendo in fretta e procura più di una preoccupazione a Kensi e Deeks. “In trappola”, puntata della stagionen14 di “Ncis Los Angeles” con nel cast Chris O’Donnell, LL Cool J, Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, Gerald McRaney.

A seguire, alle 21.50 in prima visione assoluta, un altro episodio della tredicesima stagione di “Blue Bloods”, la serie che segue le vicende della famiglia Reagan, legata da generazioni al distretto di polizia di New York. Nell’episodio “Nervi scoperti” Danny e Gates devono tenere al sicuro Rodriguez, il boss del cartello dei Zaragoza che sta per essere processato. Dopo aver respinto un tentativo di corruzione, Danny vacilla quando i Zaragoza minacciano la sua famiglia. Per proteggere Jamie, Frank impedisce che vada in missione sotto copertura ma tra i due si crea una forte tensione. Nel frattempo, Erin e Anthony portano in tribunale Scott Taylor, un promettente campione sportivo accusato di stupro, ma la vittima rifiuta di accusarlo.

“Nervi scoperti”, puntata della stagione 13 di “Blue Bloods” con nel cast Tom Selleck, Bridget Moynahan, Donnie Wahlberg. Per chiudere, “Sistema di difesa”, episodio della dodicesima stagione di “Blue Bloods”. La polizia di New York subisce un attacco informatico e Frank rivede Sloane, una vecchia fiamma, che all’epoca della loro breve relazione era commissario di polizia della City di Londra, mentre ora lavora per un’azienda privata che si occupa di sicurezza informatica. Eddie scopre che la sua collega, che è incinta, non ha avvisato il dipartimento per non perdere la possibilità di fare il colloquio per diventare detective. Danny e Baez si lasciano sfuggire un uomo che molesta e aggredisce le donne. Baez, avvilita, non si sente di seguire il caso. Danny riesce a convincerla ad aiutarlo, ma quando arrestano il molestatore, Baez viene ferita. Jamie cerca di aiutare il nonno che inizia a perdere colpi, ma si deve scontrare con il suo carattere orgoglioso.