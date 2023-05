Previsioni meteo 1 maggio 2023: maltempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 1 maggio 2023: Festa dei lavoratori bagnata per il transito di una perturbazione accompagnata da piogge e temporali

Il mese di aprile si è chiuso con condizioni meteo parzialmente instabili per il cedimento dell’anticiclone che ha lasciato spazio all’arrivo delle prime nuvole e delle prime piogge al Nord e al Centro. La giornata di oggi, Primo Maggio, vedrà un ulteriore peggioramento del tempo con piogge e temporali sparsi sull’Italia, specie centro-meridionale e regioni di Nordovest. I fenomeni potranno assumere localmente carattere di forte intensità ed accompagnati da grandinate. Venti in rinforzo con raffiche attese fino a 60-70 Km/h. Il prosieguo della prima settimana di maggio, secondo il modello europeo ECMWF, potrebbe far registrare un nuovo aumento del geopotenziale sull’Europa occidentale, quindi con possibile miglioramento del tempo anche sull’Italia, salvo residui disturbi al Sud e zone interne del Centro.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 1 maggio 2023.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge diffuse su tutte le regioni anche a carattere di rovescio o temporale, più asciutto sui settori adriatici. Neve sulle Alpi oltre i 1900-2100 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge e temporali diffusi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse su tutti i settori. Al pomeriggio insiste il maltempo con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con piogge sparse, migliora sulla Toscana. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli nuvolosi con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulle Isole Maggiori con cieli nuvolosi. Al pomeriggio insiste il maltempo con fenomeni anche intensi ed in estensione anche alla Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulle Isole con schiarite sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .