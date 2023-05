MSC Foundation e UNICEF a quota 12 milioni di euro di donazioni

MSC Foundation e UNICEF celebrano una partnership che negli ultimi 13 anni ha contribuito a salvare e trasformare le vite di tanti bambini. Il totale delle donazioni provenienti dalle attività di raccolta fondi di MSC per i programmi UNICEF ha infatti superato i 12 milioni di euro.

Nel 2019, MSC Foundation è anche intervenuta come primo partner nel programma “I rifiuti di plastica vanno a scuola” in Costa d’Avorio. Un’iniziativa che agisce su tre fronti attraverso il supporto delle donne emarginate che raccolgono i rifiuti, la trasformazione e il riciclo dei rifiuti di plastica raccolti in mattoni e il loro utilizzo per la costruzione di aule moderne ed ecologiche.

L’importanza di questa terza componente non può essere sottovalutata in un Paese in cui 1,6 milioni di bambini attualmente non frequentano la scuola, soprattutto perché mancano le strutture da adibire all’istruzione. Il sostegno incessante della Fondazione ha permesso al programma di avere un impatto significativo sulla vita di migliaia di bambini, offrendo loro l’accesso all’istruzione e un futuro più luminoso.

Ma il suo impatto si estende anche oltre, avendo rimosso tonnellate di rifiuti plastici dalle discariche e sostenendo l’empowerment femminile grazie all’educazione delle donne vulnerabili come raccoglitrici di rifiuti. MSC è stata anche determinante nella creazione della fabbrica sostenuta dall’UNICEF in cui i rifiuti di plastica vengono utilizzati per la costruzione di mattoni moderni e resistenti.

Dal 2009 MSC Foundation ha offerto un contributo fondamentale portando avanti 6 diversi programmi in 8 Paesi, aiutando l’UNICEF a sostenere l’istruzione di 8.000 bambini in 126 comunità vulnerabili in Brasile, a combattere la malaria in Africa, ad assistere il programma cinese di integrazione alimentare per prevenire la malnutrizione infantile e a fornire trattamenti terapeutici salvavita pronti all’uso a più di 115.000 bambini affetti da malnutrizione acuta grave in Etiopia, Sudan del sud, Somalia e Malawi.